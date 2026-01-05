Kate Middleton nasıl bir kraliçe olacak?

Yeni yılın hemen başında The Times’ta yayımlanan Kate Middleton portresi, alışıldık kraliyet profillerinden belirgin biçimde ayrılıyor. Yazı, Kate’i gelecekteki rolünü sabırla bekleyen bir figür olarak değil, şimdiden bu rolü biçimlendiren biri olarak ele alıyor. Kanserle mücadelesi, kamusal hayattan bilinçli geri çekilişi ve ardından işlerine kontrollü dönüşü ele alınmış.

Times’daki makaleye göre Catherine’in farkı, görünürlüğünde değil. Daha az konuşuyor, daha çok dinliyor; daha az sahnede ama daha fazla akıllarda... Bu da belki de İngiliz monarşisinin alışık olmadığı bir liderlik biçimini gündeme getiriyor.

Yeni bir Kraliyet dili

Makalede altı çizilen önemli noktalardan biri, Kate’in çalıştığı alanlar: çocukların erken gelişimi, annelik, ruh sağlığı, aile içi bağlar… Bunlar politik başlıklar değil ama toplumu en derinden etkileyen alanlar. Times, bu yaklaşımı bir tür 'yumuşak güç' olarak değerlendirmiş. Emir vermeyen, ama yönlendiren; gösterişten uzak, ama kalıcı.

Bu çizgi, Kate’in nasıl bir kraliçe olacağı sorusuna da dolaylı bir yanıt sunuyor aslında.

Rakamlar yalan söylemiyor

Kraliçe II. Elizabeth 2022’de öldüğünde, tahta Charles geçti ama kamuoyu yoklamalarında Elizabeth’in bıraktığı boşluğu torunu Prens William doldurdu. Galler Prensesi Catherine ise ikinci sıradaydı. Uzun süre bu tablo değişmedi.

Son anketler ise halkın yüzde 68’inin Kate’e olumlu baktığını, yüzde 62’de kalan William’ı bile geride bıraktığını gösteriyor. Bu veriler, Times’ın çizdiği portreyle birleştiğinde şunu düşündürüyor: Bu artık bir "sevilen gelin" hikâyesi değil.

İngiliz kraliyet ailesi tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birinin ardından, Windsor Aİlesi beklenmedik bir gerçekle yüzleşiyor aslında... Bir zamanlar "soylu" olmadığı için sorgulanan hatta eleştirilen Kate Middleton, bugün ailenin en güçlü figürlerinden biri oldu.

"Hastalığa rağmen saçları hâlâ gür"

Makalede geçen bir ifade çok dikkat çekici: "Kanser tedavisi görürken bile artık efsaneleşmiş uzun ve gür saçları hiç bozulmamış." Bu cümle, estetik bir ayrıntıdan çok daha fazlasını ifade ediyor gibi geldi bana... Prenses'in güçlü olmasının altı böyle bir sembolik dille çizilmiş.

Times’ın baştaki sorusu neredeyse cevabını buluyor: Kate nasıl bir kraliçe olacak? Belki emir veren değil, belki mesafeli hiç değil. İngiltere'yi çağın ruhunu okuyan, insanî ilişkileri merkeze alan ve sessizliğiyle etki yaratan zarif bir kraliçe bekliyor.