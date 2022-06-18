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Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı! Diana'ya benzerliği dikkat çekti

18.06.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen Royal Ascot At Yarışları birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. İngiliz sosyetesi ve kraliyetinden konukların birbirinden ilginç şapkalarıyla boy gösterdiği yarışlara Kate Middleton ve Prens William katıldı. Sağlık sorunları nedeniyle etkinliğin ilk günlerinde yer alamayan Kraliçe II. Elizabeth'in önümüzdeki günlerde katılım göstermesi bekleniyor.

Kate Middleton ve Prens William 2022 Royal Ascot At Yarışları'na katıldı! Diana'ya benzerliği dikkat çekti

İngiliz Kraliyet Ailesi onuruna düzenlenen bu yılki Royal Ascot At Yarışları, kraliyet üyelerinin ve sosyetesinin katılımıyla gerçekleşti.

Royal Ascot At Yarışları’na katılan Kate Middleton, puantiyeli elbisesiyle etkinliğin en şık isimlerinden biri oldu.

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Cambridge Düşesi Alessandra Rich markalı siyah-beyaz bir elbise tercih etti. Beyaz çiçek detaylarının öne çıktığı çıktığı şapkası ise Sally-Ann Provan imzası taşıyor.

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PRENSES DIANA'YA BENZETİLDİ

Düşesin giydiği elbisenin, Prenses Diana’nın 34 yıl önce aynı etkinlikte giydiği kıyafete olan benzerliği dikkat çekti.

Prenses Diana, 1988 yılında Victor Edelstein imzalı elbiseyi Royal Ascot Yarışları'nda giymişti.


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