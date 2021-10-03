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  4. Kate Upton'ın altın günü! Seksi poza beğeni yağdı

Kate Upton'ın altın günü! Seksi poza beğeni yağdı

03.10.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011 yılında Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinde verdiği pozlarla dünya çapında üne kavuşan Kate Upton hayranlarını mest eden bir paylaşımda bulundu.

Kate Upton'ın altın günü! Seksi poza beğeni yağdı

Modellikten oyunculuğa transfer olan güzel isim Kate Upton, Instagram hesabından zaman zaman paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

2011 yılında Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinde verdiği pozlarla dünya çapında üne kavuşan yıldız altın rengi mayosuyla denize girdi. "Altın kız" notuyla yaptığı paylaşımla dikkat çeken Upton ikinci fotoğrafıyla hayranlarını güldürdü.

Ekran Alıntısı

"Moda ve gerçek" notunu düştüğü paylaşımda Upton'un ev hali dikkat çekti. Kendiyle barışık hallerini sık sık takipçilerine sunan Kate Upton'un iki hali de çok beğenildi.

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Kate Upton yıllara rağmen seksi görüntüsüyle tam not aldı.


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