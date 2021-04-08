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Kate Winslet’ta olay itiraflar bitmiyor! 'Fantezilerimi süslüyor...'

08.04.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Winslet, Mildred Pierce dizisinde birlikte rol aldığı aktör Guy Pearce hakkında konuştu. Gençlik günlerinden beri aktörün hayallerini süslediğini söyleyen Kate Winslet, onunla olduğu sevişme sahnelerinde tutkulu olduğunu dile getirdi.

Kate Winslet’ta olay itiraflar bitmiyor! 'Fantezilerimi süslüyor...'

Son filmi Ammonite’deki eşcinsel sahneler yüzünden bol bol açıklamada bulunan Kate Winslet, yeni yaptığı açıklamayla yine gündeme gelmeyi başardı.

Kate Winslet, geçtiğimiz günlerde yeni dizileri Mare of Easttown için aktör Guy Pearce ile bir sevişme sahnesi çektiğini söyledi. Kate Winslet, deneyimli aktörle ilgili gençlik günlerinden itibaren fantazileri olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ AŞIĞIM"

Oscar ödüllü 45 yaşındaki aktris, yeni HBO dizisi Mare of Easttown için 53 yaşındaki Guy Pearce ile sevişme sahnesi için aynı yatağa girdi. Aktris, çocukken Avustralya yapımı Komşular dizisinde iri Mike’ı canlandıran Guy Pearce’a aşık olduğunu söylüyor.

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Kate Winslet, film eleştirmeni Mark Kermode'a olan gençlik aşkını açıkladı: “Guy ve ben, ikimizin arasında birkaç samimi sahne var. Gençlik günlerimden beri fantezilerimi süsleyen adamla birlikteydim. Ve bunu ona her zaman hatırlattım” dedi.

KATE WİNSLET VE GUY PEARCE'IN BİRLİKTE ROL ALDIĞI YAPIMLAR

18 Nisan tarihinde yayınlanmaya başlayacak olan Mare of Easttown dizisinde başrolleri paylaşan Guy Pearce ve Kate Winslet, önceki yıllarda yine bir mini dizi olan Mildred Pierce isimli beş bölümlük bir mini dizide birlikte rol almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kate Winslet
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