Katie Price çırılçıplak banyodan paylaştı! “İstemediğin bir şey görebilirsin”

2019 yılında iflas ettiğini açıklayan İngiliz medya kişiliği Katie Price estetik ameliyatları için sık sık Türkiye’yi ziyaret ediyor. İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price'ın, son görüntüsüne sahip olabilmek için 10 bin sterlin (206 bin TL) ödediği ileri sürülmüştü.

Ünlü isim sosyal medyadan yaptığı bir reklamda makyaj temizleme bezlerini tanıtırken duşun içinde tamamen çıplak hallerini paylaştı.

Bu yılın başlarında yetişkinler için özel olarak hazırlanan bir sosyal medya platformunda paylaşım yapmaya başlatan Price, “Ruhumu açığa çıkaracağım ve birçok sırırmı ifşa edeceğim. Kameraların önünde olmayı seviyorum” dedi.

