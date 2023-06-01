Katil 12, maktül 9 yaşında! Erkek kardeşini bıçaklayarak öldüren abla, “Ben iyi bir çocuğum” diyerek kendisini savundu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinin Tulsa bölgesinde yaşanan bir olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan 12 yaşındaki abla, 9 yaşındaki erkek kardeşini bıçaklayarak öldürme iddiasıyla tutuklandı. The Law & Crime Network tarafından paylaşılan polislere ait kamera görüntülerinde ablanın tutuklanırken ağladığı ve pişmanlığını dile getirdiği anlar yer aldı. Kızı tutuklanırken anne April Lyda ise kapı eşiğinde durarak olanları izledi.

CİNAYET SİLAHINI ANINDA BULDULAR

Polis ablanın erkek kardeşini bıçaklamak için kullandığı iddia edilen bıçağı pencereden atılmış bir halde bulundu. Anne Lyda polise verdiği ifadesinde kızının erkek kardeşini bıçakladığını kendisini itiraf ettiğini söyledi. Anne kızının daha öncesinde saldırgan davranışlar sergilemediğini söyleyerek, “Şiddete eğilimi olduğunu fark etmemiştim. Uslu ve uysal bir çocuktu. Olanlara bir anlam veremedim” dedi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Zander’in aldığı yaralardan sonra tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.