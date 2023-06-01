Eve sevgilisini getiren kocasından öyle bir intikam aldı ki... Yıllarca şiddet görmüştü eşini zehirli bisküviyle öldürdü

Avustralya’nın kuzeyindeki Walepup bölgesinde yaşayan 43 yaşındaki Rebecca Payne isimli bir kadın kendisine yıllardır işkence yaptığı iddia ettiği kocasını bisküvi ve sütle zehirleyerek öldürdü. Kocasının cansız bedenini derin dondurucuda saklayan Payne, 68 yaşındaki eşini öldürdüğünü inkar etmezken yıllarca Noel tarafından kendisine acımasızca davranıldığını iddia etti.Payne birinci derece cinayetten ömür boyu hapis cezasıyla yargılanırken mahkeme süreci de devam ediyor.

SEVGİLİSİNDEN DESTEK GELDİ

Noel’in ölümünün ardından mahkemeye tanık olarak çağrılan ismi açıklanmayan sevgilisi Payne’nin ifadelerini doğrular nitelikte cevaplar verdi. Noel’in ölümünden sonra hayatının daha iyi hale geldiğini söyleyen sevgili, “Beni kendisine saklamak istiyordu. Defalarca kez şiddet gördüm ve tecavüze uğradım. Eşiyle aynı evde yaşamam için beni onların evine getirdi. Şimdi onsuz hayatım çok daha iyi” dedi.