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  4. Eve sevgilisini getiren kocasından öyle bir intikam aldı ki... Yıllarca şiddet görmüştü eşini zehirli bisküviyle öldürdü

Eve sevgilisini getiren kocasından öyle bir intikam aldı ki... Yıllarca şiddet görmüştü eşini zehirli bisküviyle öldürdü

01.06.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın kuzeyindeki Walepup bölgesinde yaşayan 43 yaşındaki Rebecca Payne isimli bir kadın kendisine şiddet gösteren ve defalarca kez ihanet eden kocası Noel’i bisküviyle zehirleyerek öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 43 yaşındaki kadın hakkında suçlamaları yalanlamazken ifadesinde kocasının sevgilisini onlarla yaşamak için eve getirdiği için çok sinirlendiğini ifade etti.

Eve sevgilisini getiren kocasından öyle bir intikam aldı ki... Yıllarca şiddet görmüştü eşini zehirli bisküviyle öldürdü

Avustralya’nın kuzeyindeki Walepup bölgesinde yaşayan 43 yaşındaki Rebecca Payne isimli bir kadın kendisine yıllardır işkence yaptığı iddia ettiği kocasını bisküvi ve sütle zehirleyerek öldürdü. Kocasının cansız bedenini derin dondurucuda saklayan Payne, 68 yaşındaki eşini öldürdüğünü inkar etmezken yıllarca Noel tarafından kendisine acımasızca davranıldığını iddia etti.Payne birinci derece cinayetten ömür boyu hapis cezasıyla yargılanırken mahkeme süreci de devam ediyor.

SEVGİLİSİNDEN DESTEK GELDİ

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Noel’in ölümünün ardından mahkemeye tanık olarak çağrılan ismi açıklanmayan sevgilisi Payne’nin ifadelerini doğrular nitelikte cevaplar verdi. Noel’in ölümünden sonra hayatının daha iyi hale geldiğini söyleyen sevgili, “Beni kendisine saklamak istiyordu. Defalarca kez şiddet gördüm ve tecavüze uğradım. Eşiyle aynı evde yaşamam için beni onların evine getirdi. Şimdi onsuz hayatım çok daha iyi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet zehirlenme Avustralya

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