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Kızının doğum gününde transparan elbisesiyle twerk yapınca sosyal medyadan tepki çekti! Müziğe kendisini fazla kaptırdı

30.05.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta ‘simonethomaz632’ kullanıcı adıyla paylaşılan görüntülerde kızının doğum gününe transparan kıyafetiyle twerk yapan bir anne damga vurdu. Müziğe kendisini bir anda kaptıran anne adeta kendisinden geçti. 26 yaşındaki anne Brenna Azevedo’nun dans performansı gündem yarattı.

Kızının doğum gününde eğlencenin dozunu kaçıran 26 yaşındaki anne Brenna Azevedo dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Brezilya’nın Rio de Janerio şehrindeki doğum günün partisinde doğum günü kızı Lua babasının kucağında sahneye gelirken anne Brenna, sahnede nefesleri kesen bir dans performansına imza attı. Sosyal medyadan gelen olumsuz yorumları dikkate almadığını dile getiren anne kendisinin ve tüm misafirlerin eğlendiğini söyleyerek kendisini savundu.

“GİDİN VE MUTLU OLUN”

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü anne Brenna’nın alkollü olduğunu ve kendisini kaybeden hareketler yaptığını söyleyerek eleştiri oklarını yöneltti.

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Kendisine yönelik olumsuz eleştirilere sert tepki gösteren anne, “Evet alkollüydüm. Çünkü mutluydum. İnsanlar beni anlamıyorlar ve kınayıp duruyorlar. Kızım çok mutluydu ve tüm konuklar dans performansımı beğenerek bana eşlik etti. Her şeyi yine olsa yine yapardım. Gidin ve mutlu olun. Herkes kendi hayatında istediğini yapmakta özgür” dedi.

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sosyal medya tiktok Brezilya Twerk doğum günü

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