Beden eğitimi öğretmeni ve 13 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi! “Bana hep oyuncak alıyordu”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota eyaletinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan 24 yaşındaki Lindsey Schneeberger ile 13 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisinin yasak aşkı ülkede infial yarattı. Çocuğun evinde bulunan ve öğretmeni tarafından hediye edildiği iddia edilen cinsel ilişki oyuncaklarının ortaya çıkmasından sonra 24 yaşındaki Lindsey Schneeberger tutuklandı.

AİLESİ MESAJLARI İFŞA ETTİ

ABC 6 News’in haberine göre öğretmen ve öğrencinin 3 kez cinsel birliktelik yaşamak için Schneeberger’in evine gittiği ifade edildi. 13 yaşındaki öğrencinin cinsiyeti ve kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken öğrencinin annesinin çocuğunun telefonunda öğretmene ait şüpheli mesajları bulmasıyla soruşturma derinleştirildi. Öğrencinin ifadesindeki “Bana hep oyuncak alıyordu” cümlesi soruşturma için kilit rol oynadı.

2023 yılının Mart ayında görevinden istifa etmesine rağmen Schneeberger’in devam eden soruşturmanın sonucunu beklemeden başka bir okulda görev almaya başladığı belirtildi. Öğretmen şu anda Olmsted İlçesi Yetişkin Gözaltı Merkezinde 75.000 dolar (yaklaşık 1 milyon 549 bin TL )kefaletle tutuluyor. Soruşturma devam ediyor.