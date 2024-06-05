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  4. Katy Perry Hint milyarderin düğün öncesi kutlamasında! Otel balkonunda keyif yaptı

Katy Perry Hint milyarderin düğün öncesi kutlamasında! Otel balkonunda keyif yaptı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.06.2024 08:25
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Milyonluk düğünde sahne almak için Cannes'a giden Katy Perry, kaldığı otelin balkonunda bikinili pozlar verdi. Perry'nin keyfi yerindeydi o anları sosyal medyadan da paylaştı.

Katy Perry Hint milyarderin düğün öncesi kutlamasında! Otel balkonunda keyif yaptı

Hint milyarder Mukesh Ambani'nin düğün öncesi kutlamaları bitmiyor. Hindistan'daki eğlencede sahneye Rihanna çıkarken İtalya ayağında ise ünlü tenor Andrea Bocelli de Portofino meydanında bir konser vermişti.

Şimdi de düğüne sayılı günler kala bu kez Fransa'nın Cannes kentinde de bir ön kutlama yapıldı.

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39 yaşındaki ABD'li şarkıcı Katy Perry de hafta sonu, Hint milyarder Mukesh Ambani'nin oğlu Anant Ambani ile yine milyarder bir ailenin kızı olan Radhika Merchant'ın Fransa'nın Cannes şehrinde yapılan düğün öncesi eğlencesinde sahne aldı.

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Perry kaldığı otelin balkonunda çılgınca eğlendi.

KAÇ PARA ALDIĞI MERAK EDİLDİ

Görüntülerde parlak turuncu bikinisi, topuklu ayakkabısı ve kırmızı renkli güneş gözlüğüyle pozlar veren Perry'nin balkon dansını, birlikte çalıştığı makyaj sanatçısı Michael Anthony görüntüledi.

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Katy Perry'nin, zenginlerin düğününde ne kadar aldığı bilinmiyor. Ancak Rihanna mart ayı başındaki kutlama için 6 milyon dolar almıştı. Dolayısıyla Perry'nin de düğün eğlencesi için milyon dolarlık bir ödeme aldığı tahmin etmek hiç de güç değil.

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Katy Perry
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