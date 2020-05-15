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Katy Perry'nin hamilelik pozuna beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 16:11 | Son Güncelleme

Nişanlısı Orlando Bloom ile birlikte ilk bebeğini bekleyen Katy Perry, yeni video klibinin tanıtımını, ilerleyen hamileliğini gözler önüne seren bu pozlarla yaptı.

Katy Perry'nin hamilelik pozuna beğeni yağdı

35 yaşındaki Perry, beyaz bir elbiseyle bir ormanda çekilen pozlarını sosyal medya sayfasında paylaştı. Perry, bu pozlarıyla Daisies (Papatyalar) adlı şarkısının video klibinin çıkış tarihini duyurdu.

Bu pozlarda Perry'nin karnının giderek büyüdüğü, hamileliğinin iyice ilerlediği dikkat çekti.

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Katy Perry'nin bu pozlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı. Bu yılın başında Orlando Bloom ile nişanlanan Perry, bir bebek beklediğini de yine sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Bu, Katy Perry'nin ilk bebeği olacak. Orlando Bloom'un ise model Miranda Kerr ile evliliğinden Flynn adında 9 yaşında bir oğlu bulunuyor.


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