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Kavram eş anlamlısı nedir? Kavram kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar duygu, düşünce, davranış ve nesneleri farklı kelimelerle ifade ederler. Aynı anlama gelen fakat farklı şekilde yazılıp okunan bu kelimelere eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler adı verilir. Türkçe geniş bir kelime haznesine sahip olduğu neredeyse barındırdığı her sözcüğün bir anlamdaşını taşır. Bu sözcüklerden biri olan kavram da eş anlamlılara sahip bir kelimedir. Türkçenin eski dönemlerinden beri dilimizde olan kavram kelimesi de eş anlamlısı olan bir kelimedir. Kavram eş anlamlısı nedir?

Kavram eş anlamlısı nedir? Kavram kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerle alışveriş halinde olan Türkçe hem onlara sözcükler kazandırmıştır hem de kendi bünyesine yeni kelimeler katmıştır. Fakat bu yoğun alışverişe rağmen özünü koruyabilmeyi başarmış ve birçok Eski Türkçe sözcüğü yüzyıllarca muhafaza edip bugünlere getirmiştir. Bunlardan biri olan "kavram" ek alarak türemiş bir sözcük olup hâlâ yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Hem günlük konuşmalarda hem de yazılı kaynaklarda sıkça karşımıza çıkan kavram kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türemiş sözcükler sınıfına giren kavram, "kavra-" fiiline gelen "-Im" ekinden türemiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kavramın anlamı:

  • Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon
  • Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım
  • Karın zarı, periton
  • Tutam, avuç dolusu
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Kavram kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kavram eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır. Kavramla aynı anlama gelen kavramın eş anlamlısı kelimeler cümle içinde kavram yerine geçebilir. Fakat eş anlamlı kelimeler farklı bağlamlar içinde kullanılabilir. Bu nedenle eş anlamlıları kullanırken cümlenin bağlamına bakmak gereklidir. Kavram kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Konsept
  • Mefhum
  • Nosyon
  • Fehva
  • Mazmun
  • Meal
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Kavramın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Kavram kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Belirtmiş olduğun konseptin bana hiç uygun olmadığının altını çizmek isterim.
  • Bir düğün için oldukça ilginç bir konsept olmuş.
  • Felsefede böyle bir mefhuma daha öncesinde hiç rastlamamıştım.
  • Her psikolojik akıma ait birtakım nosyonlar bulunur.
  • Aşk meali benim hayatımda önemli bir yer tutmaz.
  • Felsefi nosyonlara kadar yabancıyım ki okuduklarımdan hiçbir şey anlamadım.
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