Kavram eş anlamlısı nedir? Kavram kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerle alışveriş halinde olan Türkçe hem onlara sözcükler kazandırmıştır hem de kendi bünyesine yeni kelimeler katmıştır. Fakat bu yoğun alışverişe rağmen özünü koruyabilmeyi başarmış ve birçok Eski Türkçe sözcüğü yüzyıllarca muhafaza edip bugünlere getirmiştir. Bunlardan biri olan "kavram" ek alarak türemiş bir sözcük olup hâlâ yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Hem günlük konuşmalarda hem de yazılı kaynaklarda sıkça karşımıza çıkan kavram kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Türemiş sözcükler sınıfına giren kavram, "kavra-" fiiline gelen "-Im" ekinden türemiştir. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre kavramın anlamı:

Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, konsept, nosyon

Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım

Karın zarı, periton

Tutam, avuç dolusu

Kavram kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Kavram eş anlamlısı olan sözcük sayısı birden fazladır. Kavramla aynı anlama gelen kavramın eş anlamlısı kelimeler cümle içinde kavram yerine geçebilir. Fakat eş anlamlı kelimeler farklı bağlamlar içinde kullanılabilir. Bu nedenle eş anlamlıları kullanırken cümlenin bağlamına bakmak gereklidir. Kavram kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler:

Konsept

Mefhum

Nosyon

Fehva

Mazmun

Meal

Kavramın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Kavram kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler ise şu şekildedir: