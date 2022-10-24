Ruh eş anlamlısı nedir? Ruh kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizdeki birçok kelime farklı yabancı dillerden gelip yerleşmiştir. Ruh kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Birden fazla anlama karşılık gelir. Ruh kelimesi Arapçada "nefes, soluk, esinti, ruh" anlamına gelen "rūḥ" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer anlamda geçen bu kelimenin birden fazla anlamı bulunur.

Türk Dil Kurumuna göre ruh kelimesinin hem gerçek hem de mecaz anlamı bulunur. Ruh kelimesinin anlamlar:

Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz

En önemli nokta, öz

Esans

(Mecaz) Duygu

Bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücü.

Ruh kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Ruh kelimesinin eş anlamı olan kelimeler farklı anlamlara karşılık gelebilir. Ruh kelimesinin birden fazla anlamı olduğu için ruh eş anlamlısı kelimeleri kullanırken cümlenin anlamına bakmak gerekir. Ruhun eş anlamlısı olan kelimeler:

Tin

Emanet

Tayf

Can kuşu

Derun

Ruhun eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Ruh kelimesinin eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler şu şekildedir:

Aldığı telefon hemen bozulduktan sonra bütün gün evin içinde ruh gibi dolaştı.

Öyle korktum ki oracıkta ruhumu teslim edeceğimi sandım.

Bugün ruhunda güneşler açıyor.

Oynadığı karakterin ruhu içine işlemiş gibi.

Cennetin tini yüzüne işlemiş.

Allah emanetimi alsa da kurtulsam.

O mağarada edebî efsanelerini yaşayan yüzlerce tayf vardı.

Can kuşu çıkış gidecek diye ödü kopuyordu.

Derun her rüzgârda başka bir teselli arıyor.

Can kuşumda daha büyük sıkıntılara doğru genişleyen, tatsız bir his vardı.

Bir türlü tinindeki varoluş sıkıntılarını susturamıyordu.



