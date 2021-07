Kavurma nasıl yapılır? İşte yumuşak lokum gibi kavurmanın tarifi ve püf noktaları...

Kurban Bayramı gelince sofralarda et eksik olmaz. Kahvaltı öğününde dahi et yemek mümkün. Uzmanlar her ne kadar kurban etinizi dinlendirin deseler de pek çok kişi hemen kurban etinden kavurma yapmak istiyor. Ancak elbette kavurmanın bazı incelikleri bulunuyor. Sizler için lokum gibi yumuşak kavurma malzemelerini ve yapılışını araştırdık. İşte muhteşem tarif…

KAVURMA NASIL YAPILIR?

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte, herkesi etin nasıl pişirilmesi gerektiği telaşı sardı. Eğer kurbanlık eti kavurma yaparken püf noktalarına dikkat etmezseniz, et sertleşerek, yemekte zorlanabilirsiniz. Sizler için kavurmanın nasıl yapıldığını anlattık. Öncelikle malzeme listesine göz atmanızı tavsiye ederiz.

Kavurma için malzemeler:

500 gr dana eti

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı su

1 soğanın suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı kekik

Kavurmanın yapılışı

Bir kaba yoğurt, yağ, soğan suyunu ve tuzu ilave edelim, güzelce karıştıralım. Etleri iyice yıkayıp süzelim, hazırladığımız karışıma ekleyip iyice karıştıralım.

Etin mühürlenmesi için iyice ısınmış tencereye atıp suyunu salıp çekinceye kadar kavuralım. Yarım su bardağı suyu ve tuzu ilave edelim, kapağı kapatalım. Suyunu iyice çekip yumuşayan etlere baharatları ilave edip karıştıralım, ocaktan alalım. Afiyet olsun.

YUMUŞACIK KAVURMA YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Eti kavurmak için çok yanmaz ve yapışmaz, çiziği olmayan, kalın tabanlı bir tava ya da tencereye ihtiyacımız var yine. Kavurma işleminde mutlaka tereyağı ve sıvı yağ kullanmak gerekiyor. Kavurmak istediğiniz eti bu tavanızın ya da tencerenizin içerisine alın. Orta ateşte bir tahta kaşık yardımıyla karıştıra karıştıra pişirmeye başlayın. Etiniz suyunu salacak ve tekrar çekecektir. Bu aşamalarda karıştırma işlemine devam edin.

Etinizin rengi dilediğiniz kıvama gelince tuz, karabiberini ya da diğer malzemeleri de ekleyerek biraz daha kavurun ve ocaktan alıp servis edin. Vaktiniz varsa dolapta bir kaç saat sosuyla bekletilirse daha lezzetli olur.