Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yemekte

Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Hülya Avşar'dan olan 23 yaşındaki kızı Zehra ve Feraye Tanyolaç'la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya ile birlikte yemeğe çıktı.
Çocuklarıyla birlikte objektif karşısına geçen spor yorumcusu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Hülya Avşar da eski eşinin 2 binden fazla beğeni alan gönderisine kayıtsız kalmadı. Avşar, Çilingiroğlu'nun paylaşımına kalp emojileri koyarak yorum yapmayı ihmal etmedi.
Öte yandan Kaya Çilingiroğlu ile çocuklarının keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
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