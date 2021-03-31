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Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yemekte

31.03.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaya Çilingiroğlu, kızı Zehra Çilingiroğlu ve oğlu Hüseyin Kaya ile birlikte bir restoranda yemek yedi. Çocuklarıyla bir araya gelen Çilingiroğlu, o anları ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmedi.

Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yemekte

Kaya Çilingiroğlu, önceki gün Hülya Avşar'dan olan 23 yaşındaki kızı Zehra ve Feraye Tanyolaç'la evliliğinden dünyaya gelen oğlu Hüseyin Kaya ile birlikte yemeğe çıktı.

ÇOCUKLARIYLA YEMEKTE

Çocuklarıyla birlikte objektif karşısına geçen spor yorumcusu, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hülya Avşar da eski eşinin 2 binden fazla beğeni alan gönderisine kayıtsız kalmadı. Avşar, Çilingiroğlu'nun paylaşımına kalp emojileri koyarak yorum yapmayı ihmal etmedi.

Öte yandan Kaya Çilingiroğlu ile çocuklarının keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

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