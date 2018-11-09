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Kaya Çilingiroğlu: Metin Hara yazar öyle mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.11.2018 16:32 | Son Güncelleme

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Çilingiroğlu magazin gündemine dair olay açıklamalar yaptı

Kaya Çilingiroğlu: Metin Hara yazar öyle mi?

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun, '2. Sayfa' canlı yayınında yaptığı açıklamalar olay oldu! İşte Çilingiroğlu'nun ateş püskürdüğü o açıklamalar:

"Zehra’yı kontrol edemiyoruz, Laz kızı. İyi ki erkek olmamış, yoksa yanmıştık biz. Zehra yalan söylemez, avantajımız o. Arkadaşlarıyla bir yere gidince takip ediyoruz, annesi uyumaz. Zehra’nın bizim kızımız olduğunu herkes bilir. Sahiplenecek çok insan var. Onaylamadığım bir şey olursa Zehra’ya söylerim. Şimdiye kadar öyle bir şey olmadı. Bir tek öfke problemi var, biraz öfkeli bir kız. Zamanla törpülenecek. Biraz inatçı, ben bildiğim konuda inat ederim."

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"ARDA TURAN KENDİNİ VAHŞİ BATI'DA ZANNEDİYOR"

"Caner Erkin ve Arda Turan yakın arkadaş. Arda gece kulübünde Berkay'ı görmüş, intikam almak istemiş. Korumaları olduğu için kendini vahşi Batı'da zannediyor. Ondan sonra silahla hastaneye gitmesi daha da beter. Olayın hastaneye taşınması zaten skandal. Arda Turan Milli Takım kaptanı olmasa kimse onu da konuşmayacak. Ben sabah kalkıp Berkay'ı mı izleyeceğim ya da benim büyüttüğüm çocuk bunu mu izleyecek? Berkay ne iş yapar? Hiç dinlemedim, ne iş yaptığını bilmiyorum. Türkiye'nin gündemini niye bu kadar ilgilendiriyor. İbrahim Tatlıses, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'dan sonra Türkiye'nin geldiği durumu bak. Milli Takım kaptanı neden silah taşır? Silahı kim taşır biliyor musun, o silahın cezasını yatabilecek biri taşır. Belimde silah var, kafam attı, adamı vurdum... Cezaevinde yatabilecek cesaretim var mı benim? O silahı taşıyıp, cezaevinde yatmak herkesin harcı değildir.

"BABA PARASI YİYORUM"

"Bana "Ne iş yapıyorsun?" diyorlar. Baba parası yiyorum. Hiçbir iş yapmıyorum. En azından yüz kızartıcı bir iş yapmıyorum. 100 kez milli oldum, 10 tane uluslararası golf turnuvası yaptım. Bana sorana soruyorum; Sen ne yaptın?"

"METİN HARA DA YAZAR ÖYLE Mİ?"

"Metin Hara’yı gören Tolstoy zannedecek. Bunlar sizin uydurmanız. Berkay popçu, Metin Hara yazar. Bir tane diyetisyen gördüm. 'Benden farklı ne biliyorsun?’ dedim. İnsanları zayıflatıyor. Geçen birine baktım, 250 bin takipçisi var. Rahmetli babam ‘doktor olamayan böyle işler yapar oğlum’ derdi. Bunlar sizin çıkardığınız zoraki kahramanlar. Kitap yazabilirsin. Her kitap yazan yazar değildir. Aziz Nesin’i kaç kez bu programa konu ettiniz ya da Yaşar Kemal’i? Aziz Nesin yazar. Metin Hara da yazar öyle mi? Ben az konuşurum, iyi dinlerim, onun için saçmalamam. Sekiz sene önce ne dediğimi önüme koyamazlar."


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
pardon ama televizyonda olması hülya avşarın eski kocası olması dolayısıyla olan birisi olarak bence susmalısın
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