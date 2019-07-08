MAGAZİN

Kaya Çilingiroğlu'nun kamp keyfi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2019 21:36 | Son Güncelleme

Kaya Çilingiroğlu, oğlu Kaya'yı kampa götürdü.

Kaya Çilingiroğlu'nun kamp keyfi

Okullar kapandıktan sonra oğluyla daha fazla vakit geçiren Kaya Çilingiroğlu küçük Kaya'yı deniz yerine kampa götürdü.

Birlikte çadır kuran baba-oğul ateş yakıp çay demledi. Çilingiroğlu o anların fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

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