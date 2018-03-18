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Kaya Çilingiroğlu sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2018 10:24 | Son Güncelleme

Kaya Çilingiroğlu, yeni sevgilisi Seda Sevin’i çocukları Zehra ve Kaya ile tanıştırdı

Kaya Çilingiroğlu sevgilisini çocuklarıyla tanıştırdı

Bir süredir Seda Sevin’le ilişki yaşayan Kaya Çilingiroğlu, sevgilisini önceki gün Hülya Avşar’la evliliğinden olan kızı Zehra ve Feray Tanyolaç’tan olan oğlu Kaya ile bir araya getirdi.

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Tanışma yemeği Etiler’deki MeatCo Restoran’da yendi. Yemekten ilk ayrılan Zehra Çilingiroğlu oldu.

Kızına aracına kadar eşlik eden Kaya Çilingiroğlu, muhabirlere “Zehra’yı çok kovalamayın, sınavı var, yetişmesi lazım” dedi. Kısa süre sonra oğlu ve sevgilisiyle mekandan ayrılan Çilingiroğlu, soruları yanıtlamadı.

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