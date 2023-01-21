Kayahan’ın kızı Beste Açar’dan ilginç açıklamalar! “Babam, Atatürk, Hz. Meryem ve uzaylılarla iletişime geçiyorum”

2015 yılında kansere yenik düşerek hayatını kaybeden Kayahan’ın kendisi gibi müzisyen olan kızı Bestesu Açar yaptığı açıklamalarla gündem egelmeyi başardı. Daha önceki yıllarda babasının vefat etmesinden sonra eşi İpek Açar’la yaşadığı problemlerle gündeme gelen Bestesu Açar, bu kez yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeyi başardı. Ensonmagazin’in YouTube kanalında İlker Koç’un sorularını yanıtlayan Bestesu Açar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“BU KIZ AKLINI KAÇIRMIŞ DİYENLER OLABİLİR”

Babasının kendisiyle iletişime geçerek eski eşi İpek Açar’ın soyadını kullanmasını istemediğini dile getiren Bestesu Açar, “Bu kız aklını kaçırmış diyenler olabilir. Bu iletişim babamı direkt olarak karşımda görmek değildi, onun enerjisini algılamaktı. Titreşimsel olarak bir şeyleri algılarsın ve cümleleri sen kendin tanımlarsın. Bana gelen enerji, bunun böyle olmasının, onun açısından doğru olmadığı yönündeydi. Herkes anlayacağı kadar anlıyor. Ben her şeyin mümkün olduğunu biliyorum. Ben Atatürk’le de onun enerjisiyle de iletişimde olabiliyorum. Mevlânâ ve Meryem Ana ile aynı şekilde iletişimde olabiliyorum. Bunlar çok yüksek enerjiler, çok yüksek frekanslar” diye konuştu.

“ATATÜRK’ÜN ENERJİSİ BİZİ AĞLATTI”

İlker Koç’un "Atatürk, Hz. Meryem ve Mevlânâ'dan ne mesajlar aldınız" sorusuna Bestesu Açar, “Aslında öyle bir konuşma yok. Onların enerji alanı zaten sizi şifalandırıyor. Biz bir sınıf olarak meditasyon ve enerji çalışmaları yapıyoruz. Atatürk’ün enerjisini de sınıf olarak deneyimledik. Hepimizin gözlerinden yaşlar aktı. Aslında ölmüyoruz, ölüm yok. Bizim ruhumuz sonsuz. Yeter ki iletişim kurmaya izin ver, gönüllü ol, kapat gözlerini hisset bu kadar" sözleriyle yanıt verdi.



