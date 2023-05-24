Kayahan'ın kızı Beste Açar kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Beste Açar'ın hayatı

Beste Açar'ın babası Kayahan hakkında 2. Sayfa programında yaptığı açıklama dikkat çekti. "Babam Yemin Ettim şarkısını kanser olduğunu öğrendiği gün yazdı" diyen Beste Açar gündem oldu. İşte ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızı Beste Açar hakkında merak edilenler...

BESTE AÇAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Beste Açar, 15 Mayıs 1974 tarihinde dünyaya gelmiştir. Açar, İzmirli'dir ve 3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Kayahan'ın kızıdır.

Beste Açar'ın babası Kayahan ile daha sonra arası bozulmuştur.

Beste Açar, son olarak katıldığı bir canlı yayında uzay aracına bindiğini ve üzerinde bazı deneylerin yapıldığını söylemişti.

