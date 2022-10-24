Resim eş anlamlısı nedir? Resim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime haznesi bakımından geniş bir yelpazeye sahip bir dildir. Farklı dillerle olan etkileşimler sonucunda birden fazla kelimeye ev sahipliği yapmaktadır. Resim kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Arapçada "işaretleme, iz, işaret, simge, damga, suret, formalite, ayin" gibi anlamlara gelen "rasm" kelimesinden alıntıdır. Türkçeye de benzer anlamlarda geçen resim kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre resim kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Bir kelime Türkçede birden fazla anlamı karşılamakla birlikte farklı alanlarda kullanılabilir. Bir kelimenin cümle içinde hangi anlamda kullanıldığını anlayabilmek için yer aldığı cümlenin anlamına bakılmalıdır. Doğru eş anlamlı kelimeyi kullanabilmek ve cümlede anlatım bozukluğuna sebebiyet vermemek için cümle anlamına bakılmalıdır.
Resim kelimesinin eş anlamı olan ve anlamına göre cümle içinde resim yerine kullanılabilecek resim eş anlamlısı kelimeler:
Resmin eş anlamlısı ve resim kelimesiyle ilgili örnek cümleler: