Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu bakın şimdi ne iş yapıyor

Komedi türündeki 90'ların sevilen dizisi Kaygısızlar, yaklaşık 4 yıl boyunca ekranlarda yer aldı. Dizi, hikayesi ve oyuncularıyla seyircilerin aklında yer edindi. Kaygısızlar'ın Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu ise yıllar içerisinde epey değişti.

KAYGISIZLAR'IN KÜRŞAT'I BAKIN ŞİMDİ NE İŞ YAPIYOR

55 yaşındaki Tevfik İnceoğlu mide küçültme ameliyatı oldu ve 20 kilo verdi.

Kaygısızlar dizisindeki Kürşat rolüyle tanınan İnceoğlu Mahallenin Muhtarları, Süt Kardeşler, En Son Babalar Duyar, Çocuklar Duymasın, Akasya Durağı gibi popüler projelerle defalarca ekran önünde yer aldı.

Ekranların tanınan simalarından biri olan İnceoğlu, Aydın Didim'de gayrimenkul yatırım uzmanlığı yapıyor.

İnceoğlu'nun Instagram fotoğraflarının altına, 'Zayıflamışsın be reis', 'Abi seni Seksenler dizisinde Kültigin abinin yanında görmeyi çok isterdim' gibi yorumlar geldi.





