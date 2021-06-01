Kayınpederini bıçaklayan gelin, ifade değiştirdi: Eve tek döndüm, diye tartıştık

Olay, 30 Mayıs günü saat 10.00 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde meydana geldi. Marketten aldığı tavukla yemek yapmak için mutfağa giren Emine Özkaya’nın yanına gelen kayınpederi Mustafa Özkaya, iddiaya göre, akşam yemeğinde mangal yapmasını istedi. Bu sırada gelin ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özkaya, bahçeden aldığı sopayla gelininin başına vurdu. Emine Özkaya da mutfaktan aldığı bıçakla kayınpederini göğsünden ve karnından bıçakladı. Evdekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince evde yapılan ağır yaralı Mustafa Özkaya Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Emine Özkaya ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

EVE YALNIZ DÖNÜNCE TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Emine Özkaya, ilk ifadesinde, marketten aldığı tavukla tencerede yemek yapacağını, kayınpederinin ise mangalda pişirmesini istemesiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkaya, ifadesini değiştirip, "Sabah saatlerinde eşimle dışarı çıktık. Eve dönüş yolunda eşim, arkadaşlarıyla karşılaştı. Ben de onların yanında durmak istemediğim için eve tek başıma döndüm. Kayınpederim, 'Sen neden tek başına geldin? Kocan nerede?' diye çıkıştı sonra birden üzerime yürüyüp, 'Seni bu evde istemiyorum. Buradan gideceksin' diye bağırmaya başladı. Ben de eşimle birlikte olduğumu, başka yerde işimin olmadığını söyledim" dedi.

''BIÇAK ARBEDEDE KARNINA SAPLANDI''

Aralarındaki tartışmanın ardından kayınpederinin, başına sopayla vurmaya başladığını ileri süren Özkaya, "Ben 'Vurma' dedikçe vurmaya devam etti. Onu korkutmak için mutfaktan bıçak aldım. Amacım, kayınpederimi korkutmaktı. Bana vururken, ondan kaçmaya çalıştım. Arbede sırasında bıçak, kayınpederimin karnına saplandı. Onu isteyerek yaralamadım, sadece korkutmak istemiştim" diye konuştu.

Mahkemeye çıkarılan Emine Özkaya, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavi gören Mustafa Özkaya’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

(DHA)



