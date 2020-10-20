MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kayıp Beyzanur, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'de bulundu

Kayıp Beyzanur, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme'de bulundu

20.10.2020 20:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yaşındaki Beyzanur Tuğ, 17 Ekim Cumartesi günü Konya’daki evinden çıkıp kayıplara karıştı. Beyzanur’un ailesi, kızlarının bulunması için Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvurdu. Gelen ihbarların ardından 15 yaşındaki Beyzanur kısa süre içerisinde bulundu. Genç kızın bulunmasının ardından yayına katılan anne ve abisi büyük bir sevinç yaşadı.

Beyzanur Tuğ bulunmasının ardından Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Annesi ile tartıştıktan sonra evden ayrıldığını söyleyen genç kız, sosyal medyada tanıştığı Suna isimli bir kişinin yanında 3 gün kaldığını belirtti.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (1)

Didem Arslan Yılmaz’ın, “Neden eve geri dönmedin?” sorusuna ise “Evden ayrıldıktan sonra korkmuştum. Bir daha geri dönemem sandım. Çok pişmanım, özür diliyorum!” cevabını verdi.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (2)

Okuduğu liseyi beğenmediği için bıraktığını söyleyen genç kız, canlı yayında eğitim hayatına geri döneceğinin sözünü verirken, Didem Arslan Yılmaz ise Beyzanur’a ekip olarak her zaman destek olacaklarını söyledi. Aile kızlarının bulunmasından dolayı bütün ekibe teşekkürlerini iletti.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (3)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
21 Ekim Çarşamba günü kanallarda ne var?21 Ekim Çarşamba günü kanallarda ne var?
Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu ne? İşte Masumlar Apartmanı dizisi!Masumlar Apartmanı ne zaman başlıyor? Masumlar Apartmanı oyuncuları kimler? Masumlar Apartmanı konusu ne? İşte Masumlar Apartmanı dizisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak

Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...

İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...

Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti

Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti

Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı

Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı

Korkunç olay! Fleks makinesi boynunu kesen işçi öldü

Korkunç olay! Fleks makinesi boynunu kesen işçi öldü

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Acı kaybı! Sosyal medyadan veda etti!

Acı kaybı! Sosyal medyadan veda etti!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Diğer Haberler

TV yayın akışı 21 Ekim 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

21 Ekim Çarşamba günü kanallarda ne var?

Defne Samyeli Sol Yanım setinden paylaştı

Sol Yanım setinden paylaştı

Şarkıcı Hatice'nin pilates pozu sosyal medyayı salladı!

Pilates pozu sosyal medyayı salladı!

Özge Özpirinçci en doğal haliyle paylaşıp mesaj verdi

Özge Özpirinçci en doğal haliyle paylaşıp mesaj verdi

Doğuş'un Azeri eşi cepheye gitti! Doğuş destek verdi

Azeri eşi cepheye gitti!

Cemal Can Canseven'in bacağındaki izler dikkat çekti

Bacağındaki izler dikkat çekince...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.