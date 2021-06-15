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‘Kayıp şehir’ Atlantis bu sefer kum üzerinde yükseldi! Kumdan heykeller festivalde beğeni topladı

15.06.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 1 Temmuz’dan itibaren yabancı misafirlerini ağırlayacak. 16. yıla özel olarak ‘Kayıp Şehir Atlantis’ temasının seçildiği festival sezon açılışını yaptı. Kumdan heykeller görenleri mest etti.

‘Kayıp şehir’ Atlantis bu sefer kum üzerinde yükseldi! Kumdan heykeller festivalde beğeni topladı

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve her yıl farklı konseptle açılan Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, 2021 yılına özel olarak 'Kayıp Şehir Atlantis temasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festival alanında bulunan ve kış şartlarından dolayı yıpranan heykellerin bir kısmı onarılırken, bazıları ise yıkılarak yeni heykeller yapıldı. 100'ün üzerinde kum heykelin bulunduğu festival alanında, kayıp şehir olarak mitolojide geçen Atlantis'in anlatıldığı heykelin yanı sıra, dev kambur balina heykeli ilgi topladı.

“ZİYARETÇİ AKINI BEKLİYORUZ”

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Festival direktörü Cem Karaca, Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde çalışmalara bu yıl erken başladıklarını, 1 Haziran itibariyle hazır olduklarını söyledi. Karaca, "Tamamen hayal ürünü olan, mitolojide kayıp ada veya kayıp kıta olarak bilinen Atlantis'e özgü canlandırmalar yapıldı. Sezon açılışımızı yaptık, 1 Temmuz itibariyle yoğun ziyaretçi akını bekliyoruz. Gelen ziyaretçilerimize birbirinden ilginç Atlantis temasının içinde olduğu, dünya harikalarının örneklerinin de bulunduğu bir anı, bir iz bırakacağız" dedi.

“15 METRE BOYUNDA HEYKEL YAPTIK”

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Atlantis'in deniz üzerinde değil, kum üzerinde yükseleceğini anlatan Karaca, "İnsanları şaşırtacağımız farklı temaları işledik. 15 metre boyunda kambur balina heykeli yaptık. Ziyaretçilerin bu heykele çok ilgi göstereceğini düşünüyorum" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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