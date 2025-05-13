Kaynana ve damat yasak aşk yaşıyordu! Güldane Şahin ve Cuma Doğan için istenen ceza belli oldu!

Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurmuştu ve skandal yasak aşkın detayları tüm Türkiye'de olay olmuştu.

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane’yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıklamıştı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Doğan'ı kaçırdığı söylemişti. 21 yaşındaki damat adayı Cuma Doğan’ın, nişanlısının annesi olan 47 yaşındaki Güldane ile ilişki yaşadığı ve bu ilişkiden bir çocuk bekledikleri ortaya çıkmıştı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU!

Damat ve kaynana ilişkisi tepki çekerken programda Güldane ile Cuma gözaltına alınmıştı. İki isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Develi Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Develi Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Güldane Ş. ve Cuma D. hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık', 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 10 yıl 3 aydan yıldan 21,5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, zarar tespit tutanağında çalıntı iddiasında bulunulan eşyaların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğu belirtildi.