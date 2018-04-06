MAGAZİN

Kaynanalar dizisinin Tijen'i Prof.Dr. Sevda Aydan hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.04.2018 11:34 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Kaynanalar dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle tanıdığı opera sanatçısı, oyuncu, ressam Prof.Dr. Sevda Aydan bu sabah saatlerinde İzmir’de Alsancak Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti

Kaynanalar dizisinin Tijen'i Prof.Dr. Sevda Aydan hayatını kaybetti

Aydan’ın cenazesinin Cenazesi yarın günü Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Alaçatı Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Sevda AYDAN, soprano, dizi oyuncusu (İstanbul 1930).

5ac7301018c773095c32cbef

Ankara Devlet Konservatuvarı Şan (1951) ve Opera (1953) bölümlerini bitirdi. Ankara Devlet Operasında Traviata operası ile sanat hayatına atılan sanatçı, Manon Lesco, Salome ve Carmen operalarında başrolde oynadı.

indir

1962’de Rusya'nın çağrısı üzerine Erivan, Tiflis ve Baku operalarında sahneye çıktı ve çeşitli ülkelerde konserler verdi. 196 'de Ankara Devlet Operası'ndan ayrılan sanatçı çeşitli gazino ve kulüplerde hafif batı müziği alanında çalıştı. Televizyon dünyasında TRT'nin tv dizisi Kaynanalar'daki Tijen rolü ile tanındı.

Sevda Aydan, eski milli basketbolcu Efe Aydan ve tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ege Aydan'ın annesidir.

(Hürriyet)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tijen sevda aydan kaynanalar

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! Hepsi imha edildi!

Okuyucu Yorumları 11 yorum
TANRI IŞIKLAR İÇİNDE YATIRSIN..BÜYÜK SANATÇIYDI..
Allah taksiratını affetsin,yakınlarına sabırlar versin:(
allah rahmet eylesin
allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin
sevdiklerimiz aramızdan ayrılıyor yaprak dökümü ;(((((
güzel üstat rahmet diliyorum
Çok değerli bir sanatçıydı, şimdi ki sanatçıyım diyenlerin de aklını başına alıp öldükten sonra arkalarından çok değerliydi dedirtmelerini temeninni eder. Değerli insana Allahtan rahme eylemesini dilerim.
Allah rahmet eylesin
niii deyişiyle bir başka sevdirdi. Rabbim rahmet eylesin
hem sanatçılığı hem de Efa Aydan gibi bir değeri yetiştiren anneliği takdir edilen örnek bir insandı.Allah rahmet etsin
Diğer Haberler
İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

İdo burnunu yaptırdı! İşte son hali

İdo burnunu yaptırdı! İşte son hali

Gelin adayı Polen Mengüş'e tuzak kuran fuhuş çetesine ceza yağdı!

Gelin adayı Polen Mengüş'e tuzak kuran fuhuş çetesine ceza yağdı!

Dila Tarkan, Eser Yenenler'den sonra aşkı buldu! Evleniyor

Dila Tarkan, Eser Yenenler'den sonra aşkı buldu! Evleniyor

Ünlü isim takipçilerini geçmişe götürdü

Ünlü isim takipçilerini geçmişe götürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.