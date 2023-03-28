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Kayseri'de dehşete düşüren olay! Benzin döküp, kendini ateşe verdi... Eşi ve çocuğu yaralandı

28.03.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de meydana gelen olay dehşete düşürdü. Yahyalı ilçesinde belediye önüne eşi ve çocuğuyla birlikte gelen bir kişi, üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Dökülen benzinin alev almasıyla şahıs, eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralandı.

Kayseri'de dehşete düşüren olay! Benzin döküp, kendini ateşe verdi... Eşi ve çocuğu yaralandı

Kayseri'de Yahyalı Belediyesi önüne gelen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi bir süre burada bağırmaya başladı. Eşi ve çocuğuyla beraber olan şahıs, elindeki benzin bidonunu dökünce vatandaşlar, polis ve belediye işçileri müdahale etmek istedi.

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DÖKÜLEN BENZİN ALEV ALDI

Dökülen benzinin alev almasıyla şahıs, eşi, çocuğu, olaya müdahale etmek isteyen polis memuru ve 2 belediye işçisi yaralandı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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Kayseri benzin

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