Kayseri'de KKKA tedavi gören besici hayatını kaybetti

Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Köseğlu, hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazide boynuna kene yapıştığını fark etti. Keneyi eliyle çıkaran Köseoğlu, bir süre sonra fenalaşınca Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 çocuk babası, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 6 gün süren tedavinin ardından Köseoğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Köseoğlu'nun bugün Sarıkaya Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

(DHA)

