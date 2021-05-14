HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayseri'de KKKA tedavi gören besici hayatını kaybetti

Kayseri'de KKKA tedavi gören besici hayatını kaybetti

14.05.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Develi ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalanan besici Mehmet Köseoğlu (42), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'de KKKA tedavi gören besici hayatını kaybetti

Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Köseğlu, hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazide boynuna kene yapıştığını fark etti. Keneyi eliyle çıkaran Köseoğlu, bir süre sonra fenalaşınca Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 çocuk babası, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 6 gün süren tedavinin ardından Köseoğlu, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Köseoğlu'nun bugün Sarıkaya Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
Ormanda yürüyüşe çıktı, görünce şoke olduOrmanda yürüyüşe çıktı, görünce şoke oldu
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırı

Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.