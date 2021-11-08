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  4. Kayseri'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Kayseri'de korkunç kaza! Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

08.11.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri-Niğde kara yolunda şehirlerarası yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kayseri- Niğde kara yolunun 70’inci kilometresi Yeşilhisar ilçesi yakınlarında meydana geldi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile Bayram Çakır yönetimindeki kamyonet, yol çalışmasının yapıldığı bölgede kafa kafaya çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen kamyonet sürücüsü Bayram Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri
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