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Kayseri'de korkutan olay! Mahalleli bütün gün maskeyle geziyor

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.06.2019 16:26 | Son Güncelleme

Kayseri'de kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Bağpınar Mahallesi'nin sakinleri, biyokütle enerji santralinden yükselen dumanlar nedeniyle maske takarak, günlük yaşamını sürdürüyor. Muhtar Ömer Nalbant, "1 yıldır fabrikanın dumanı nedeniyle mahallemde kanser ve astım hastalığı baş gösterdi" derken, Kayseri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri şikayet edilen santralde inceleme yaptı.

Kayseri'de korkutan olay! Mahalleli bütün gün maskeyle geziyor

Merkez Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar Mahallesi'nde, 30 yıl önce kurulan mobilya fabrikası, firma tarafından geçen yıl biyokütle enerji santraline çevrildi. Otomobil ve uçakların kullanım süresi dolan lastiklerinin yakılarak, elektriğin üretildiği santrelden yükselen dumanlar nedeniyle mahalleli, zor günler geçirdiğini söyledi. Mahalle sakinleri, dumandan etkilenmemek için maske takarak, dolaştıklarını belirtti.

'KANSER VE ASTIM BAŞ GÖSTERDİ'

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Bağpınar Mahallesi'nin muhtarı Ömer Nalbant, biyokütle enerji santralinin daha önce mobilya fabrikası olduğunu dile getirerek, "Kimse bu durumundan şikayetçi değildi; ama araç ve uçak lastiklerinin yakıldığı bu fabrika, mahalleme zarar veriyor. Son 1 yıldır fabrikanın ortaya çıkardığı duman nedeniyle mahallemde kanser ve astım hastalığı baş gösterdi. Yetkililerden yardım istediğimde, işletmenin geçici ruhsatı olduğunu, fabrikayı takip ettiklerini söylediler" dedi.

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'HAYVANLARIMIZI DIŞARIDA GEZDİREMİYORUZ'

Mahalle sakinlerinden İsmail Karabudak (32), hayvancılıkla geçimini sağladığını belirterek, "Buraya 30 yıl önce açılan fabrika şimdi geri dönüşüm fabrikası olarak kullanılıyor. Lastik yakarak elektrik ürettiklerini söylemektedir. Çıkan zehirli duman ve gazdan köyümüzde maskeli olarak yaşıyoruz. Şu an çevre katliamı yaşanmaktadır. Fabrikadan çıkan duman ağaçların kurumasına neden oldu. Hayvanlarımızı dışarıda gezdiremiyoruz" diye konuştu.

Fabrika yetkilileri ise dumanın insan sağlığına zarar vermediğini ve filtreleme sisteminin olduğunu söyledi.

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Öte yandan Kayseri Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, şikayet edilen santralde inceleme yaptı.

(DHA)

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Kayseri mahalle ma maske enerji santrali

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