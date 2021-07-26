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Kaza geçiren Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

26.07.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sanat müziğine ve Türk sinemasına damga vuran usta sanatçı Gönül Yazar evde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdı. Gönül Yazar apar topar hastaneye kaldırıldı.

Kaza geçiren Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı

Usta sanatçı Gönül Yazar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, evinde geçirdiği kaza sonucu kaburgalarını kırdığı ve hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

Usta sanatçının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili dostlarımız; Gönül hanım ölümcül bir ev kazası geçirdi. Ve kaburgaları kırıldığından dolayı hastanedeydik. İyileşmeye çalıştığı bu süreçte birisi "Herkese yazıyorsun, bana neden cevap vermiyorsun" diyerek sitemde bulundu. Ben yakınıyım ve şu anda yanındayım. Onun bu mesajlara cevap verecek hali olmadığı için yazılarınızı ben cevaplıyorum. Bayram mesajını bile şahıslara değil, herkesi kapsayacak şekilde yazdık. Gönül hanım sitem sevmez, kendi de sitem yapmaz. Onun isteği üzerine bu yazıyı paylaşıyorum."

gonulyazardustu-RETv

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