Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kaza ‘geliyorum’ dedi! Kaldırımda duran kadınlara bakmak isterken bir anda kontrolünü kaybetti... Karşısındaki aracı göremedi

Kaza ‘geliyorum’ dedi! Kaldırımda duran kadınlara bakmak isterken bir anda kontrolünü kaybetti... Karşısındaki aracı göremedi

18.03.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir motosikletlinin kask kamaerasına yansıyan kaza görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı. Akan trafikte motosikletiyle giden sürücü kaldırımdaki kadınları fark edince onlara bakmak istedi. O anlarda dikkati dağılan sürücü karşısındaki arabayı görmedi ve büyük bir süratla çarptı.

Kaza ‘geliyorum’ dedi! Kaldırımda duran kadınlara bakmak isterken bir anda kontrolünü kaybetti... Karşısındaki aracı göremedi

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir motosiklet sürücüsünün kaskına yansıyan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Yolda motosikletini sürdüğü sırada kaldırımdaki kadınları fark ederek onlara bakakalan sürücü kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü yola bakmayı unutunca bir anda park halindeki bir araca çarptı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

3

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Görüntüleri sosyal medya kullanıcıları beğeni ve yorum yağmuruna tutmayı ihmal etmedi.

İlginizi Çekebilir

Hayranından gelen gizemli paketi açtı! 1.3 milyon TL değerinde...

Hayranından gelen gizemli paketi açtı! 1.3 milyon TL değerinde...

 Cinsel yayınlar yapması için tehdit edildiğini söyledi

Cinsel yayınlar yapması için tehdit edildiğini söyledi

 Servet beklerken kabusu oldu! Kalçalarını yaptırdı ama...

Servet beklerken kabusu oldu! Kalçalarını yaptırdı ama...

 Tribünde pantolonu indirip gündem olmuştu! Yine yaptı ama...

Tribünde pantolonu indirip gündem olmuştu! Yine yaptı ama...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne limit tanıdı ne de kural! Bluzunu yukarı çekip göğüslerini öne çıkarttıNe limit tanıdı ne de kural! Bluzunu yukarı çekip göğüslerini öne çıkarttı
Bu nasıl piknik? Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle...Bu nasıl piknik? Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle...
Anahtar Kelimeler:
Amerika motosiklet kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Kız kavgası kanlı bitti! 12 yaşındaki kızı ormana götürüp bıçakladılar

Kız kavgası kanlı bitti! 12 yaşındaki kızı ormana götürüp bıçakladılar

Karısının ihanetini öğrendi! Gözyaşları içinde yalvardı

Karısının ihanetini öğrendi! Gözyaşları içinde yalvardı

Ne limit tanıdı ne de kural! Bluzunu yukarı çekip göğüslerini öne çıkarttı

Ne limit tanıdı ne de kural! Bluzunu yukarı çekip göğüslerini öne çıkarttı

Türkiye’de yaşayan Rus kadın gündem yarattı! “Bir kişi bakarız diyorsa...”

Türkiye’de yaşayan Rus kadın gündem yarattı! “Bir kişi bakarız diyorsa...”

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.