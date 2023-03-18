Kaza ‘geliyorum’ dedi! Kaldırımda duran kadınlara bakmak isterken bir anda kontrolünü kaybetti... Karşısındaki aracı göremedi

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir motosiklet sürücüsünün kaskına yansıyan görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Yolda motosikletini sürdüğü sırada kaldırımdaki kadınları fark ederek onlara bakakalan sürücü kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü yola bakmayı unutunca bir anda park halindeki bir araca çarptı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Görüntüleri sosyal medya kullanıcıları beğeni ve yorum yağmuruna tutmayı ihmal etmedi.