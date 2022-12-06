Servet olsun istedi ama kabus oldu! Yetişkin içerik yıldızı Rachel Velasco: ''Daha fazla para getirsin diye kalçalarımı yaptırmak istedim ama...''

Velasco, Brezilya kalçaları olarak bilinen bu operasyonu bir yıldan uzun süredir planlıyordu. Beli sıkılaştıran ve kalçayı dolgunlaştıran operasyon, Kim Kardashian gibi dünya yıldızların kalçalarını sergilemesi üzerine son yıllarda giderek daha popüler hale geldi. Artık dünyada en hızlı büyüyen estetik cerrahi türü olduğu düşünülen bu operasyon, Velasco için de cazipti.

MESLEKİ BİR KARAR

Çünkü Instagram'da binlerce takipçisi ve dünyaca ünlü yetişkin içerik platformu OnlyFans'da popüler bir hesabı olan Velasco için bu aynı zamanda mesleki bir karardı ve yeni kalçalarının ona daha fazla para kazandıracağını umuyordu. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. Anestezi almamasına rağmen ameliyatı oldukça iyi geçse de Velasco sonrasında korkunç bir acı çekmeye başladı.

''TARİF EDİLEMEZ BİR ISTIRAP''

Operasyondan evine dönüp uyuyan Velasco, sadece birkaç saat sonra "tarif edilemez bir ıstırap" ve kanlar içinde, çığlıklar atarak Los Angeles'taki Cedars-Sinai hastanesinin acil servisine girdi. Hastaneye giderken çektiği bir videoda "Hiç bu kadar acı çekmemiştim, ölüyormuşum gibi hissediyorum. Bütün dikişlerim yanıyor. Bilincim kaybolup geri geliyor. Midem bulanıyor. Zar zor konuşabiliyorum. Hemen oraya gitmem gerek." diye konuştuğu görülüyordu.

İZİ KALDI

Neyse ki hızla tedavi edildi ve birkaç ilaçla birlikte evine gönderildi. Ancak operasyondan geriye 10 santimetrelik bir iz kaldı. Tüm bu olanların sebebi, ameliyatı yapan cerrahın daha önce ehliyeti tıbbi ihmal nedeniyle askıya alınan bir doktor olmasıydı ancak genç fenomen bundan habersizdi. Velasco, "Bu kadar büyük yara izim olacağını bilseydim bunu yapmazdım" dedi.