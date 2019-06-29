Mynet Trend

Kaza yapan sürücünün kaçtığı o anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 29.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

Fatih’te caddede seyir halinde olan otomobile, süratli bir şekilde yola giren başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak metrelerce sürüklenen otomobildeki sürücü sonrasında kaçmaya başladı. Kaza anı ve sürücünün kaçtığı o anlar kameralara yansıdı.

Kaza, 3 Haziran Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Fatih Mevlanakapı 10. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde beyaz renkli otomobil caddeye girerek Topkapı istikametine seyretmeye başladı. Caddede bir süre giden otomobile o esnada ara sokaktan süratli bir şekilde caddeye giren başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu beyaz renkli otomobile çarpan diğer otomobil, ters yöne dönerek metrelerce geri gittikten sonra durabildi.

ÇARPTIĞI SÜRÜCÜ YANINA GELİNCE DEPAR ATARAK KAÇTI

Olayın ardından beyaz renkli otomobildeki sürücü ve arkadaşı koşarak kendilerine çarpan aracın başına gitti. Ancak aracın yanına geldiklerin hiç ummadıkları bir tepkiyle karşılaştı. Kendilerine çarpan aracın sürücüsü yerinden fırlayarak cadde üzerinde depar atmaya başladı. Diğer sürücünün yakalamaya çalıştığı şahıs bir süre sonra kayıplara karıştı.

Olayın ardından beyaz otomobilin sürücüsü polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Şişli'de inanılmaz anlar! Kimse ne olduğunu anlamadıŞişli'de inanılmaz anlar! Kimse ne olduğunu anlamadı
Camide şoke eden anlar!Camide şoke eden anlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

İş adamının cenazesinde şok! Helallik istenince...

İş adamının cenazesinde şok! Helallik istenince...

Aşırı hızdan durdurulan kadın verdiği cevapla polisi şaşkına çevirdi!

Aşırı hızdan durdurulan kadın verdiği cevapla polisi şaşkına çevirdi!

Hamile olduğunu açıklamıştı! O yorumlara isyan etti

Hamile olduğunu açıklamıştı! O yorumlara isyan etti

Her satırı korkunç! Kan donduran olay: Motorlu makineyle cinsel organını parçaladı

Her satırı korkunç! Kan donduran olay: Motorlu makineyle cinsel organını parçaladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İlçede yüzlercesi yine öldü

İlçede yüzlercesi yine öldü

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Yok Böylesi! Ruhunu teslim etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şişli'de sinir krizi geçiren kadın otomobilini böyle parçaladı

Şişli'de inanılmaz anlar! Kimse ne olduğunu anlamadı

Camiye gelen hırsız, ayağına uyan ayakkabıyı çalıp gitti

Camide şoke eden anlar!

Yedi aylık bebeğini karpuzun içinde serinletti

Bebeğini böyle serinletti

Lunapark feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Lunaparkta facia! Yere çakıldılar

Dışı zehirli içi lezzetli! İskorpit balığı 20 liradan satılıyor

Kilosu 20 liradan satılıyor

Motosikletli magandanın tek teker terörü kamerada

Tek teker magandası kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.