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  4. Kaza yapınca yakalanan 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı

Kaza yapınca yakalanan 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı

11.06.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çalıntı motosikletle polisten kaçan 13 yaşındaki Ş.B., kaza yapınca yakalandı. Motosikleti 100 liraya arkadaşından aldığını iddia eden Ş.B.'nin hırsızlıktan 170 suç kaydı olduğu belirlendi.

Kaza yapınca yakalanan 13 yaşındaki çocuğun 170 suç kaydı çıktı

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen motosikletli yunus ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, ters şeride girdi, polis de peşine düştü. Kovalamaca sırasında şüpheli, motosikletle refüje çarpınca yakalandı. Sürücü Ş.B.’nin yapılan sorgusunda 170 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Olay yerindeki polise, "Motosiklet çalıntı değil, 100 liraya arkadaşımdan aldım. Korktuğum için kaçtım" diyen Ş.B., arkadaşının adının sorulması üzerine "Adını bilmiyorum" cevabını verdi.

Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu saptandı. Gözaltına alınan Ş.B. polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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