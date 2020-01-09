MAGAZİN
  4. Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı 500'den fazla etkinlikle kutlanacak

Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı 500'den fazla etkinlikle kutlanacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.01.2020 15:20 | Son Güncelleme

Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı 500'den fazla etkinlikle kutlanacak

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazak şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı kutlamaları çerçevesinde 500'ün üzerinde ulusal ve uluslararası etkinliğin düzenleneceğini bildirdi.

Tokayev'in "Abay ve 21. Yüzyılda Kazakistan" makalesi, Kazakistan Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Makalesinde, bu yıl Kunanbayev'in doğumunun 175. yılını kutlayacaklarını hatırlatan Tokayev, "500'ün üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik düzenlenecektir." ifadesine yer verdi.

Tokayev, ağustos ayında Kunanbayev'in doğduğu Semey kentinde UNESCO ile ortaklaşa, "Abay mirası ve dünya maneviyatı" konulu uluslararası bilimsel konferans düzenleneceğini ifade etti.

Şair ve filozof Kunanbayev, 10 Ağustos 1854'te Semey'de doğdu.

Yeni Kazak edebiyatının temelini atan Kunanbayev, eserlerinde Kazak halkının sosyal, toplumsal ve ahlaki sorunlarına dikkati çekerek halkı, medeni gelişmenin doğru yolunu seçmeye çağırdı.

Kırgızistan'ın Oş kentinde geçen yıl kasım ayında yapılan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları toplantısında, 2020, "Abay Kunanbayev Yılı" ilan edilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Aydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendiAydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendi
Samsun’da müzeler okul gibiSamsun’da müzeler okul gibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abay Kunanbayev,

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Baba Parası ne kadar izlendi? İşte rakamlar…

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinop Tarihi Cezaevi 2019 yılında 290 bin kişiyi ağırladı

Sinop Tarihi Cezaevi 2019 yılında 290 bin kişiyi ağırladı

Aydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendi

Aydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendi

Samsun’da müzeler okul gibi

Samsun’da müzeler okul gibi

Ankaralı kitapseverler “Kalem” söyleşilerinde buluştu

Ankaralı kitapseverler “Kalem” söyleşilerinde buluştu

İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül

İstanbul Cezeri Müzesi’ne Türkiye Bilimler Akademisi’nden özel ödül

Alper Erözer hayranıyla klip çekti

Alper Erözer hayranıyla klip çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.