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  4. Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi

Kazanacağı para gündem olmuştu! Zeynep Bastık, Dünya Kupası için Katar'da konser verdi

24.11.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da konser verdi. Konseri izleyen Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi. Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndaki sahnesi için 250 bin dolar kazanacağı iddia edilmişti.

Zeynep Bastık, başkent Doha'da taraftarlar için oluşturulan festival alanında gerçekleştirilen konserde şarkılarını seslendirdi.

45 DAKİKA SAHNE ALDI

Portekiz-Gana maçının ardından başlayan ve büyük ilgi gösterilen konserde Zeynep Bastık, yaklaşık 45 dakika sahnede kaldı. Türk sanatçının şarkılarını beğeniyle dinleyen birçok ülkeden taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Gazeteci Deniz Satar da Bastık'ın konserinden çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
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Festival alanında bulunan Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla Bastık'a destek verdi.

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Bastık iddialara göre Dünya Kupası'ndaki sahnesi için 250 bin dolar alacak.

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Katar Zeynep Bastık

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