Kazanç eş anlamlısı nedir? Kazanç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kazanç kelimesi hem isim hem de mecaz olarak kullanılan kelimeler arasındadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcük iki manada kullanılır. İlk manası para veya getiridir. Yapılan bir iş sonucu elde edilen para kavramıdır. İkinci manasıysa kar, çıkar ve yarardır. İkinci anlam daha çok mecazen kullanılır. Herhangi bir durumdan kendine çıkar sağlama veya pay çıkarma anlamlarını taşır. Ayrıca "ara kazanç" kelimesi gibi birleşik kelime olarak da kullanılır.
Satılan herhangi bir varlık, eşya ya da harcanan bir emek karşılığında kazanılan getiriye kazanç denir. Kazanç sözcüğü ile aynı manaya gelen yani anlamdaş olan birçok farklı sözcük mevcuttur. Kazanç kelimesinin eş anlamı olan kelimeler arasında en sık kâr, çıkar ve getiri kelimeleri kullanılır. Kazancın eş anlamlısı olan sözcükler:
Kazanç sözcüğünün eş anlamı olan sözcüklerin kullanıldığı bazı cümle örnekleri aşağıdaki gibidir;