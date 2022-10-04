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Kazanç eş anlamlısı nedir? Kazanç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

04.10.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime haznesi açısından oldukça zengin bir dildir. Farklı dillerden birçok sözcük dilimize gelmiştir. Her sözcük birden fazla manaya sahip olabilir. Bu durum eş anlamlılığın oluşmasını sağlamıştır. Eş anlamlı sözcükler cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilir. Kazanç kelimesi de eş anlamlısı olan kelimelerden birisidir. Bu sözcük özellikle ticari faaliyetlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Kazanç eş anlamlısı nedir? Kazanç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kazanç kelimesi hem isim hem de mecaz olarak kullanılan kelimeler arasındadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcük iki manada kullanılır. İlk manası para veya getiridir. Yapılan bir iş sonucu elde edilen para kavramıdır. İkinci manasıysa kar, çıkar ve yarardır. İkinci anlam daha çok mecazen kullanılır. Herhangi bir durumdan kendine çıkar sağlama veya pay çıkarma anlamlarını taşır. Ayrıca "ara kazanç" kelimesi gibi birleşik kelime olarak da kullanılır.

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Kazanç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Satılan herhangi bir varlık, eşya ya da harcanan bir emek karşılığında kazanılan getiriye kazanç denir. Kazanç sözcüğü ile aynı manaya gelen yani anlamdaş olan birçok farklı sözcük mevcuttur. Kazanç kelimesinin eş anlamı olan kelimeler arasında en sık kâr, çıkar ve getiri kelimeleri kullanılır. Kazancın eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Kâr
  • Çıkar
  • Ekmek
  • Temettü
  • Getiri
  • Algı
  • Hak
  • Para
  • Hasılat
  • Voli
  • Parti
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Kazancın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kazanç sözcüğünün eş anlamı olan sözcüklerin kullanıldığı bazı cümle örnekleri aşağıdaki gibidir;

  • Yaptığı işten çok güzel kâr elde ediyordu.
  • Biraz keyif biraz da kazanç için resim yapıyordu.
  • Bu yeni işin sana getirisi oldukça fazla olacak.
  • Senin bu işten çıkarın ne?
  • Arıcılıkta para var ama artık tamamen genç işidir.
  • Dün akşamki filmin hasılatı düşük olmuştu.
  • Voliden payını alamayanlar şikâyetçiydiler.
  • Kazanmakta olduğu partinin güme gitmesinden korkuyordu.
  • İyi kötü yazarlığa bağlamıştı ekmeğini.
  • Akşam olunca dükkân sahipleri temettüsünü hesaplar öyle kapatırdı kepenkleri.
  • Adli tatil başlayınca hak sahiplerinin işleri yarım kalmıştı.
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