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Kazancıyla gündem oldu! 'Elmas alyansı ve 4 milyon TL'lik bileziği nasıl aldınız?' Feyza Altun'dan o iddialara bomba yanıt

13.01.2024 11:23 | Son Güncelleme:
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Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen avukat Feyza Altun şimdi de kazancıyla gündem oldu. Fenomenlere savaş açan Altun hakkında Gazeteci Emre Erciş'ten bomba iddialar ortaya atıldı. Erciş, Altun'u etiketleyerek elmas alyansı ve 4 milyon TL'lik bileziği nasıl ve nereden aldığını sordu. O iddialara Feyza Altun kayıtsız kalamadı.

Sosyal medya fenomenlerine ve yaşam koçlarına dair paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren avukat Feyza Altun şimdi de kazancıyla gündem oldu. Gazeteci Emre Erciş 10 Ocak'ta X (Twitter) üzerinden Feyza Altun'a sorular sormaya başladı.

Feyza Altun ile arasındaki gerim günden güne arkan Emre Erciş son olarak Altun'a elmas alyansı ve 4 milyon TL'lik bileziği nasıl ve nereden aldığını sordu.

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'NASIL VE NEREDEN ALDIN?'

Erciş, "Parmağındaki elmas alyansı geçtim bileğindeki CARTIER Panter bileziğe takıldım. Bari bunun için takilit de ve eski twitini sineye çek Sn Feyza Altun. Yok taklit değil diyorsanız adama hesabını sorarlar. Fazla değil 4 milyon 830 bin TL'lik bu bileziği nasıl ve nereden aldın diye" ifadelerini kullandı.

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Feyza Altun hakkındaki iddialara kayıtsız kalamadı ve "Bu bileklik imitasyon değil, başka bir tasarım." diyerek yanıt verdi. Altun, kendisine ithamlarda bulunan gazetecinin bahsettiği markadan hiç alışveriş yapmadığını da belirtti.

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SEDA SAYAN'DAN BOMBA YORUM

Sosyal medya bu iddialarla sarsılırken en dikkat çeken yorum Seda Sayan'dan geldi. Takılardan çok hoşlandığı bilinen Seda Sayan, Feyza Altun'un ışıltılı bileklerine kayıtsız kalamadı ve "Feyza bayıldım valla bilekliklerine" yorumunu yaptı.

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