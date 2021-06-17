Kazara Aşk 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Kazara Aşk ne zaman başlıyor? İşte Kazara Aşk dizisi yayın tarihi, konusu ve oyuncuları!

Star TV'de ekrana gelecek olan Kazara Aşk dizisinin başrollerinde Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler yer alırken, oyuncu kadrosunda ise Uğur Çavuşoğlu, Servet Pandur, Selin Işık, Aycan Koptur, Sadi Celil Cengiz, Burakhan Yılmaz ve Deniz Altan gibi isimler yer alıyor. Yapımına Koliba Film adına Ata Türkoğlu’nun imza attığı Kazara Aşk, 24 Haziran'da Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Sadullah Celen oturduğu dizinin senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatlıoğlu kaleme alıyor.

Kazara Aşk, 24 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak.

KAZARA AŞK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Üniversiteyi bitirdikten sonra sevdiği adamla evlenerek mutlu olma hayalleri kuran güzeller güzeli bir genç kız… Zengin bir ailenin veliahtlarından genç ve yakışıklı bir genç.



Umutları ve hayalleriyle mutluluğun peşinde koşan bu iki gencin yolları hiç beklenmedik bir anda, bir kaza sonrası kesişir.



Artvinli Şimal’le, Gaziantepli Civan’ın kazara başlayan serüvenleri, arka arkaya sıralanan yalanlar ve beklenmedik olaylarla bambaşka bir boyuta sürüklenir.



