Kazı kazandan büyük ikramiye kazandı! Yakınlarına bile haber vermedi: İstifa eder etmez ilk işi yüzünden ölümden döndü

İngiltere'de bir inşaat işçisi kazı kazından 1 milyon poundluk ikramiye kazandı. Talihli, işinden istifa edip 3 ay boyunca parti verdi. Daha sonra hastanelik olan işçi işten ayrıldığı için pişman olduğunu dile getirdi. İşte film gibi hikayenin devamı...

Ufuk Dağ

İngiltere'nin Norfolk kentindeki Mattishall kasabasında yaşayan 39 yaşındaki Adam Lopez isimli adamın başına konan talih kuşu neredeyse canına mal oluyordu.

54 MİLYON LİRA...

Temmuz ayında kazı-kazanda 1 milyon poundluk (yaklaşık 54 milyon TL) büyük ikramiye kazanan adam, o günden beri parayı harcayarak "aralıksız parti" yapınca soluğu hastanede aldı.

YAKINLARINA BİLE HABER VERMEDİ

Bir gecede pound milyoneri olan adam durumu yakınlarına haber vermeden önce 3 ay boyunca aralıksız parti yapınca sağlığı kötüye gitti.

İnşaatta kullandığı forkliftini satarak kendisine ve annesine lüks 4x4 araçlar satın alan ve işten istifa eden adam daha sonra Barbados'a tatile gitti.

PLANLARI AÇIKLAMIŞTI?

Lopez, "En çılgın hayalimde bu bile aklıma gelmezdi. Çok şanslıyım. Kendime eğlenceye harcayacak bütçe çıkardım. Sevdiğim arkadaşlar için bir para kenara ayırdım ve gerisini geleceğim için saklamaya karar verdim" dedi.

Fakat çılgın partilerin sonucunda Lopez Eylül ayının ortasında hastaneye kaldırıldı. Ciğerlerinde tıkanıklık tespit edilen adam tedavi altına alındı.

"YANLIŞ YÖNE GİTTİM"

Durumu ağır olan adam, "Kazandığım parayla son 3 aydır parti yaparak yanlış yöne doğru gittim" dedi.

BBC'ye konuşan Lopez, "Bu para beni, hiç yaşamadığım bir hayatı yaşamaya itti. Sağlığım kötüye gidene kadar iyiydi. Bir milyon poundunuz ya da 100 milyon poundunuz olması fark etmiyor. Eğer bir ambulansın arkasındaysanız durum kötü demektir" dedi.

Lopez, işten ayrılmasının hiç iyi olmadığını ve bütün düzeninin bozulduğunu da söyleyerek, "İşten ayrılarak hata ettim" ifadesini kullandı.

