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Keanu Reeves ile Alexandra Grant evleniyor!

16.07.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yıldır aşk yaşayan Keanu Reeves ile Alexandra Grant ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden çiftin nikah masasına oturma kararı aldığı ileri sürüldü.

Keanu Reeves ile Alexandra Grant evleniyor!

Özel hayatını gözlerden uzak tutan Kanadalı aktör Keanu Reeves, 2019'da Alexandra Grant ile ilişkisini ilan etmişti. Mutlu birliktelikleri süren çiftin 'evlilik' kararı aldığı iddia edildi. İkilinin nikah masasına oturarak ilişkilerini bu yıl içerisinde evlilikle taçlandıracağı konuşuluyor.

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Taraflar, haklarında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini koruyor.

EL ELE POZ VERMİŞLERDİ

Daha önce Sandra Bullock, Jennifer Syme, Charlize Theron gibi isimlerle aşk yaşayan Keanu Reeves, 2019 yılında Los Angeles'ta düzenlenen LACMA Art Film gala gecesine sevgilisiyle katılmıştı. Reeves ile Grant, objektiflere el ele poz vermişti.
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Sahip olduğu büyük servete rağmen, mütevazılığı ve yardımseverliği ile dikkat çeken Keanu Reeves'in sevgilisiyle kamera karşısına geçmesi o dönem gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.


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