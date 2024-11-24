Keçiboynuzu unu ile kurabiye tarifi: Keçiboynuzu unu ile kurabiye nasıl yapılır?

Keçiboynuzu unu ile kurabiye tarifini siz de kendi mutfağınızda birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Aşağıdaki malzemelerin miktarlarını artırarak daha fazla sayıda kurabiye de pişirebilirsiniz. Yapımı da oldukça kolay. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 100 gram tereyağı

Yarım çay bardağı yağ

1 çay bardağı süt

1 yumurta

1 bardak şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı keçiboynuzu unu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3 bardak un