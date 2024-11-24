YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Hamur İşi Tarifleri
  4. Keçiboynuzu unu ile kurabiye tarifi: Keçiboynuzu unu ile kurabiye nasıl yapılır?

Keçiboynuzu unu ile kurabiye tarifi: Keçiboynuzu unu ile kurabiye nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.11.2024 16:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiboynuzu unu son zamanların en gözde ürünü haline geldi. Tatlılardan tuzlulara birçok hamur işi tarifinde kullanılan keçiboynuzu unu hem sağlıklı hem de girdiği tarife lezzet katıyor. İşte bu tariflerden biri olan keçiboynuzu ile kurabiye tarifi!

Keçiboynuzu unu ile kurabiye tarifi: Keçiboynuzu unu ile kurabiye nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç adet 20
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 256kal

Keçiboynuzu unu ile kurabiye tarifini siz de kendi mutfağınızda birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Aşağıdaki malzemelerin miktarlarını artırarak daha fazla sayıda kurabiye de pişirebilirsiniz. Yapımı da oldukça kolay. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 100 gram tereyağı
  • Yarım çay bardağı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 yumurta
  • 1 bardak şeker
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 yemek kaşığı keçiboynuzu unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilin
  • 3 bardak un

TARİF

  • Malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Ele yapışmayan bir kıvam elde edene dek yoğurun.
  • Hamurdan parçalar kopartıp elinizle şekillendirin.
  • Her parçayı yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
  • Sıcak fırında 180 derece 20 dakika pişirin.
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
keçiboynuzu kurabiye tarifi kurabiye kurabiye tarifleri tarif
En Çok Okunan Haberler
Hacamat ve akupunktur için artık aile hekiminize gidebilirsiniz

Hacamat ve akupunktur için artık aile hekiminize gidebilirsiniz

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Eski Milletvekili Emekli Tümgeneral Kamil Erdal Sipahi intihara teşebbüs etti! Hayati tehlikesi var

Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

Kriz büyüyor! Kapılarına ‘50 - 100 dolar almıyoruz’ yazısı astılar

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Bitlis'teki korkutan depremin ardından panikleten uyarı! 'Bugün evlerini kullanmasalar iyi olur'

Zam yolda! Fiyatlar pompaya yansıyacak... Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Zam yolda! Fiyatlar pompaya yansıyacak... Akaryakıtta tabela yine değişiyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.