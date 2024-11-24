Keçiboynuzu unu ile kurabiye tarifi: Keçiboynuzu unu ile kurabiye nasıl yapılır?

Keçiboynuzu unu son zamanların en gözde ürünü haline geldi. Tatlılardan tuzlulara birçok hamur işi tarifinde kullanılan keçiboynuzu unu hem sağlıklı hem de girdiği tarife lezzet katıyor. İşte bu tariflerden biri olan keçiboynuzu ile kurabiye tarifi!
Keçiboynuzu unu ile kurabiye tarifini siz de kendi mutfağınızda birkaç dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Aşağıdaki malzemelerin miktarlarını artırarak daha fazla sayıda kurabiye de pişirebilirsiniz. Yapımı da oldukça kolay. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
100 gram tereyağı
Yarım çay bardağı yağ
1 çay bardağı süt
1 yumurta
1 bardak şeker
1 çay kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı keçiboynuzu unu
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
3 bardak un
TARİF
Malzemeleri bir kapta karıştırın.
Ele yapışmayan bir kıvam elde edene dek yoğurun.
Hamurdan parçalar kopartıp elinizle şekillendirin.
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