Kediler neden kusar?

Evimizi, hayatımızı paylaştığımız evcil dostlarımız için yaz mevsimi yorucu geçebilir. Yapılan araştırmalarda kedilerde kusma durumları hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yükselişe geçiyor. Kedilerin doğası gereği kusmaları olağandır ancak sık sık kusma durumu yaşanıyorsa mutlaka veteriner hekimden destek alınmalıdır. Bazı dış etkenler kedinizi rahatsız edebilir, bu başlıklara dikkat ederek önleminizi alabilirsiniz.

MAMA DEĞİŞİKLİĞİ

Kedinizin beslenmesine önem veriyor, ona en iyi pahalı alıyor olabilirsiniz. Uzun süre kullanılan, son tüketim tarihi geçen veya paketi açık kaldığı için yapısı bozulan mamalar kediler için tehlikeli olabiliyor. Bunun yanı sıra mama markasını sık sık değiştirmek de minik dostunuzun mide sorunu yaşamasına neden olabiliyor ve bunun sonucunda istem dışı kusma durumunu yaşanabiliyor.

YEŞİL BİTKİLER

Kediler, ot gibi yeşil yapraklı bitkileri yemeye bayılır. Böylece hem beslenir hem de sonrasında kusarak midelerini rahatlatmış olurlar. Evinizdeki yeşil yapraklı bitkileri bir süre kedinizin ulaşamayacağı yere koyarak önlem alabilirsiniz.

TÜYLER

Sıcak havanın etkisiyle kedilerin tüy dökme sorunlarında artış meydana gelir. Kediler kendilerini temizlerken bu tüyleri yutarlar ve bunun sonucunda mide rahatsızlıkları ortaya çıkar. Bu durumu engellemek için kedinizin tüylerini düzenli olarak tarayabilir, kedinizin yuttuğu tüy miktarını az da olsa kontrol altına alabilirsiniz.

MİNİK PARÇALAR

Doğuştan oyuncu ve hareketli olan kedi dostlarımız küçük parçalarla oyalanmaktan çok hoşlanır. Tel toka, lastik veya boncuk gibi küçük eşyaları yutması, onun midesi için sorun olabilir. Alınabilecek en iyi önlem kedinizin ne ile oynadığına dikkat etmek ve küçük eşyaları ortada bırakmamak olacaktır.

PARAZİTLER

Aşıları düzenli olarak takip edilen kedilerde daha az görülse de parazit sorunu kediler için işkence olabilir. Parazitin verdiği rahatsızlıkla kedilerde sık sık kusma isteği yaşanabilir. Kusma durumunun sık tekranlanması halinde veterinerden destek almalısınız.

KEDİNİZİ GÖZLEMLEYİN!

Kedinizi gün içinde gözlemleyerek rahatsızlığının ciddiyeti konusunda fikir sahibi olup veterinere doğru bilgi aktarabilirsiniz.

'Kediniz gün içinde kaç kez kusuyor, kustuktan sonra hareketleri nasıl oluyor? ' gibi başlıklara dikkat ederek doğru bir tedavi için önayak olabilirsiniz.

Kedinizin tüy, yemek, yabancı cisimleri kusması olağandır ancak kan kusması durumunda hemen veteriner hekime götürmelisiniz.

Kedinizin rahatsızlığı fark ederek birçok hastalığın ilerlemesini engelleyebilir, kedinizin yaşam kalitesini artırabilirsiniz.



