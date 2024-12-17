Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan tırmalama ağacı %58 indirimle satışta
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan tırmalama ağacı %58 indirimle satışta

Kedilerinizin yeni eğlencesi! Çok satan tırmalama ağacı %58 indirimle satışta

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
17.12.2024 15:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evcil hayvan dostlarını sevindirecek harika bir fırsatla karşınızdayız! Yılın Son Fırsatları'na özel, kendi kategorisinde çok satanlarda zirvede yer alan tırmalama ağacı %58'lik indirime girdi. Bu fırsatı kaçırmamak için acele edin. İşte detaylar...

Kediler, tırmalama ihtiyaçlarını karşılamak için uygun bir alan ararlar; bu da onların stres atmalarına ve enerjilerini atmalarına yardımcı olur. Sevimli dostlarınızın sağlığı ve mutluluğu için en iyi ürünü arıyorsanız işte size harika bir fırsat! Çok satanlarda birinci sırada yer alan Feandrea PCT161G01 Tırmalama Ağacı, hem eğlenceli hem de fonksiyonel tasarımıyla kedinizin en sevimli oyun alanı olmaya aday! Üstelik dün başlayan Yılın Son Fırsatları kampanyası kapsamında indirimli fiyatıyla sizi bekliyor. İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki tüm indirimler burada!

Evcil hayvan ürünlerindeki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Çok satanlarda birinci: Feandrea PCT161G01 Tırmalama Ağacı

Adsız tasarım - 2024-12-17T141322.844

Birden fazla kedisi olanların favorisi olmayı başaran Feandrea PCT161G01 Tırmalama Ağacı'nın kurulumu son derece basit. Evrensel vidaları ve yanında gelen anahtar ile rahatça kurulan bu üründe kedilerinizin eğlenmesi için her detay düşünülmüş. Kedinizin tırnaklarını törpülemelerine, oynamalarına ve dinlenmelerine olanak tanıyan ürün daha fazla eğlence sağlamak için çeşitli oyun alanları, asma oyuncaklar veya platformlar içerir. Hem işlevsellik hem de görsellik açısından ev içinde hoş bir görüntü yaratacak şekilde tasarlanan Feandrea PCT161G01 Tırmalama Ağacı kedilerinizin vazgeçilmezi olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Şu ana kadar kedim için aldığım üçüncü kedi evi. Montajı kolay ve kullandığım diğer kedi evlerinden çok daha sağlam, dayanıklı duruyor. Kedim ilk günden bayıldı ve üzerinden inmiyor. Tavsiye ediyorum."

  • "Ürün çok güzel, kedimiz bayıldı isteyeceği her şey mevcut, ürünü gören linkini istiyor, kesinlikle mükkemmel. Fiyat performans açısından da çok uygun, tavsiye ediyorum."

  • "Aynı gün içinde teslim edildi. Oldukça sağlam, kurulu kolay, ebatları da oldukça yeterli."
Ürünü İncele

TR24_LDY24_TEST_LP_WEEK2_750x200

Bu içerik 17 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

 Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

 Dikkat çeken tasarım, kusursuz performans: iPhone 16 Plus!

Dikkat çeken tasarım, kusursuz performans: iPhone 16 Plus!

 Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

 Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün fırsat ürünü

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün fırsat ürünü

 Temizliğin hızlı ve pratik yardımcısı! İster arabada kullanın ister evde...

Temizliğin hızlı ve pratik yardımcısı! İster arabada kullanın ister evde...

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
kedi kedi evi
İş birliği İçerikleri
"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Zamansız şıklık sunan Levi's Piedmont Short Puffer Mont indirimde

Zamansız şıklık sunan Levi's Piedmont Short Puffer Mont indirimde

Temizliğin hızlı ve pratik yardımcısı! İster arabada kullanın ister evde...

Temizliğin hızlı ve pratik yardımcısı! İster arabada kullanın ister evde...

Modadan teknolojiye yıla damgasını vuran ürünleri sizin için seçtik

Modadan teknolojiye yıla damgasını vuran ürünleri sizin için seçtik

Yılın çok satan cilt bakım ürünleri

Yılın çok satan cilt bakım ürünleri

Dikkat çeken tasarım, kusursuz performans: iPhone 16 Plus!

Dikkat çeken tasarım, kusursuz performans: iPhone 16 Plus!

Dikkat çeken tasarım, kusursuz performans: iPhone 16 Plus!

Dikkat çeken tasarım, kusursuz performans: iPhone 16 Plus!

Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Stanley French Press Termos'ta Yılın Son Fırsatları'na özel indirim var

Stanley French Press Termos'ta Yılın Son Fırsatları'na özel indirim var

Camper'in ikonik Pelotas Oxford modelinde büyük indirim var

Camper'in ikonik Pelotas Oxford modelinde büyük indirim var

Oyun tutkunları buraya! Çok satan Sony PS5 fırsatını kaçırmayın

Oyun tutkunları buraya! Çok satan Sony PS5 fırsatını kaçırmayın

Oyun tutkunları buraya! Çok satan Sony PS5 fırsatını kaçırmayın

Oyun tutkunları buraya! Çok satan Sony PS5 fırsatını kaçırmayın

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda kaçırılmayacak fırsat

Gardırobunuzun yıldızı olacak! Levi's pantolonda kaçırılmayacak fırsat

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Merrell outdoor ayakkabıyla yağmur çamur dert olmaktan çıkıyor!

Merrell outdoor ayakkabıyla yağmur çamur dert olmaktan çıkıyor!

"Bu koku kendimi iyi hissettiriyor!" İşte en maskülen erkek parfümleri

"Bu koku kendimi iyi hissettiriyor!" İşte en maskülen erkek parfümleri

"İyi ki almışım!" diyeceksiniz...

"İyi ki almışım!" diyeceksiniz...

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Zamansız şıklık sunan Levi's Piedmont Short Puffer Mont indirimde

Zamansız şıklık sunan Levi's Piedmont Short Puffer Mont indirimde

Temizliğin hızlı ve pratik yardımcısı! İster arabada kullanın ister evde...

Temizliğin hızlı ve pratik yardımcısı! İster arabada kullanın ister evde...

Dikkat çeken tasarım, kusursuz performans: iPhone 16 Plus!

Dikkat çeken tasarım, kusursuz performans: iPhone 16 Plus!

Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Tarihi camide mide bulandıran görüntü! Kadınların namaz kıldığı bölümde yaptığı iğrenç hareket kameralara yansıdı

Tarihi camide mide bulandıran görüntü

Türkiye bu 'kredi' operasyonunu konuşacak! 100'den fazla gözaltı: Çok sayıda da firari var

Türkiye bu 'kredi' operasyonunu konuşacak! 100'den fazla gözaltı: Çok sayıda da firari var

Zamansız şıklık sunan Levi's Piedmont Short Puffer Mont indirimde

Zamansız şıklık sunan Levi's Piedmont Short Puffer Mont indirimde

Sobadan çıkan yangın bir anda tüm evi sardı... Korkunç olayda yaşlı çift canını zar zor kurtarırken emekleri kül oldu! Valilik konuyla alakalı yardım çağrısında bulundu

Evi yanan yaşlı çifte valilikten destek çağrısı!

Fiyatı 3 bin 734 TL'ye düştü! Camper Brutus Bot Yılın Son Fırsatları'na özel indirimde

Çok satanlarda birinci! Sıcaklık ve rahatlık garantili...

İstanbul'da kahreden görüntü! İki arkadaşın feci ölümü: 10 metreden zemine çakıldılar

İstanbul'da kahreden görüntü! İki arkadaşın feci ölümü: 10 metreden zemine çakıldılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.