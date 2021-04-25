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Kefaret 23. bölüm fragmanı! FOX TV Kefaret yeni bölüm fragmanı!

25.04.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kefaret 22. son bölüm ile geçtiğimiz pazar akşamı FOX TV ekranlarında izleyicileri ile buluştu. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur ve Özge Özacar'ın yer aldığı Kefaret dizisi yeni bölümleri ile her Pazar akşamı FOX TV ekranlarında yayınlanıyor.

Kefaret 23. bölüm fragmanı! FOX TV Kefaret yeni bölüm fragmanı!

Kefaret dizisi 22. son bölümü ekrana geldi. Kefaret dizisinin son bölümde; Sinan ve Emre kaçırılan Zeynep ve Münevver’in peşine düşerler. Hapse giren tefecinin kızı Nisa rehinelerin hayatları karşılığında yüklü bir fidye talep etmekte, Sinan ve Emre ise Zeynep’in yol boyunca bıraktığı ilginç izleri takip ederek hedefe yaklaşmaktadır.

KEFARET DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KEFARET 23. BÖLÜM 1. FRAGMANI

KEFARET 23. BÖLÜM 2. FRAGMANI

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU? KEFARET 22. BÖLÜM ÖZET

Ahmet hapse giren Arzu'yu kaybetmenin şokuyla geldiği Zeynep'in evinde de barınamaz ve Meltem'in yanına dönmek zorunda kalır. Elif'in ziyareti sonucu Arzu büyük bir ruhsal çöküntü yaşar ve mahkeme, tedavisinin hastanede devam etmesine hükmeder.Sinan, Kadir'in oğlu Kemal'in kumar borçları yüzünden aldığı ölüm tehditlerini araştırmaya başlar. Tehditlerin kaynağına ulaşan Sinan'ın sevdiklerinin başına büyük dertler açılır. Fulya ve Emre ve Münevver ile Kadir'inZeynep'in bahçesindeki çifte düğün hazırlıkları düğüne birkaç saat kala sürpriz bir gelişme ile yarım kalır.

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? KEFARET 23. BÖLÜM ÖZET

Sinan ve Emre kaçırılan Zeynep ve Münevver'in peşine düşerler. Hapse giren tefecinin kızı Nisa rehinelerin hayatları karşılığında yüklü bir fidye talep etmekte, Sinan ve Emre ise Zeynep'in yol boyunca bıraktığı ilginç izleri takip ederek hedefe yaklaşmaktadır. Baskını haber alan Nisa, herkesten gizli fidyeyi ödeyen Kadir'den aldığı paralar ve rehinelerle birlikte yeniden kayıplara karışır. Baskın yaptığı için tekrar tehdit edilen Sinan son çare olarak elindeki tek malı, evlerini satar. Evsiz kalan Münevver Sinan'a çok büyük tepki verecektir.

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