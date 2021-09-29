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Kefaret’in Meltem’i Özge Özacar, dizi final yapınca saç rengini değiştirdi

29.09.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat’ın paylaştığı ve geçtiğimiz haftalarda final yapan Kefaret dizisinde Meltem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Özge Özacar, saç rengini değiştirdi.

Kefaret’in Meltem’i Özge Özacar, dizi final yapınca saç rengini değiştirdi

Özge Özacar, aynı zamanlarda yayınlanan Kefaret dizisinde Meltem ve Seyyar dizisinde Çiğdem karakterleriyle birbirine taban tabana zıt iki karaktere hayat verdi. Her iki dizinin de final yapmasının ardından tatil yaparak bir süre dinlendi.

ÖZGE ÖZACAR SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Özge Özacar tatil sonrası saçının rengini değiştirdi. Yeni görüntüsünü Instagram hesabından takipçileriyle de paylaşan Özge Özacar paylaşımına; ‘Birtakım yenilikler’ yazdı. Takipçileri, yeni saç rengini oyuncuya çok yakıştırdı.

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Oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafı, ‘Acaba gündemde yeni bir projemi var?’ sorusunu da akıllara getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kefaret dizisi
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