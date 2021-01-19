Kefaret'in yıldızı Nurgül Yeşilçay ağlayarak itiraf etti!

FOX TV ekranlarında Mert Fırat ile başrolleini paylaştıkları Kefaret dizisinde oynayan yıldız oyuncu Nurgül Yeşilçay, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'deki 'Astrolojik Şifreler' programına katıldı.

Ünlü Astrologlar Hande Kazanova ve Dinçer Güner'in sunduğu programda Yeşilçay, samimi itiraflarda bulundu.

Annesini erken kaybettiğini anlatan Nurgül Yeşilçay, ''Annem 98 yılında vefat etti, bizim ailemiz darmadağın oldu. Çok etkilendim, hala da çok etkilenirim'' diyerek ağladı.

Nurgül Yeşilçay, dramatik ailevi hikayesini böyle anlattı:

''Annem başkasıyla evli, babam başkasıyla. İkisi birbirlerine aşık oluyor. Olay, Bolu’da geçiyor. Kaçıp İzmir’e geliyorlar, orada yeni bir hayat kuruyorlar. Ne babamın ailesi ne de annemin ailesiyle görüşüyorduk. Biz bize yeten küçük bir çekirdek ailemiz vardı.''



