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Kefaret ne zaman final yapacak?

29.04.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zülfü Livaneli'nin kitabından uyarılan Kefaret dizisinin final yapacağı konuşuluyor. Oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı dizi Fox ekranlarında izleyenler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Peki, Kefaret dizisi ne zaman final yapacak? İşte, ayrıntılar...

Kefaret ne zaman final yapacak?

Fox ekranlarının sevilen dizisi Kefaret'in final yapacağı iddia edildi. İddiaların ardından diziyi yakından takip edenler Kefaret dizisi final mi yapacak sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Kefaret dizisi final mi yapacak? İşte, detaylar...

KEFARET DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Fox TV'de pazar akşamları ekrana gelen Kefaret dizisinin 23. bölümüyle final yapacağı iddia edilmişti. Kefaret dizisinin yapım şirketi ise final iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada "Bugün bazı basın ve yayın organlarında çıkan dizimizin final yaptığı haberleri asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

KEFARET DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Nurgül Yeşilçay,
Mert Fırat
Yurdaer Okur
Özge Özacar,
Ege Kökenli,
Mine Kılıç,
Ayşegül Cengiz,
Efe Deprem,
Lavinya Ünlüler,
Göktan Oktay Göztepe,
Ayberk Aladağ,
Enis Yıldız,
Defne Günay,
Umut Öztok,
Nihan Durukan,
Metin Yavuzoğlu
Tolga Güleç


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Anahtar Kelimeler:
FOX Mert Fırat Nurgül Yeşilçay
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