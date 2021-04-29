Kefaret ne zaman final yapacak?

Fox ekranlarının sevilen dizisi Kefaret'in final yapacağı iddia edildi. İddiaların ardından diziyi yakından takip edenler Kefaret dizisi final mi yapacak sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Kefaret dizisi final mi yapacak? İşte, detaylar...

KEFARET DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Fox TV'de pazar akşamları ekrana gelen Kefaret dizisinin 23. bölümüyle final yapacağı iddia edilmişti. Kefaret dizisinin yapım şirketi ise final iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada "Bugün bazı basın ve yayın organlarında çıkan dizimizin final yaptığı haberleri asılsızdır" ifadeleri kullanıldı.

KEFARET DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Nurgül Yeşilçay,

Mert Fırat

Yurdaer Okur

Özge Özacar,

Ege Kökenli,

Mine Kılıç,

Ayşegül Cengiz,

Efe Deprem,

Lavinya Ünlüler,

Göktan Oktay Göztepe,

Ayberk Aladağ,

Enis Yıldız,

Defne Günay,

Umut Öztok,

Nihan Durukan,

Metin Yavuzoğlu

Tolga Güleç



